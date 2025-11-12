Borsa İstanbul özeti 12 Kasım Çarşamba 2025 BIST yorumları

BIST 30

12 Kasım 2025 tarihinde BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 11.527,14 puandan işlem görmekteydi. Günlük değişim %0,81 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturuyor. Piyasa katılımcıları endeksin gelecek dönem performansına ilişkin beklentilerini güçlendiriyor. Yükseliş, özellikle bankacılık ve sanayi sektöründeki hareketlilikten etkilenmektedir. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik verilere ve şirket bilançolarına dikkat ediyor.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 12 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15'te 9.196,43 puana ulaştı. Günlük artış %0,8 oranında gerçekleşti. Bu performans, yatırımcıların piyasanın genel dinamiklerine dair olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu yansıtıyor. Yükseliş, özellikle teknoloji ve enerji sektörlerindeki hisselerin katkısıyla sağlanmıştır. Yatırımcılar bu gelişmeleri takip ediyor. Portföylerini yeniden değerlendirmeyi amaçlıyorlar. Endeksin pozitif seyrinin devam edip etmeyeceği, ilerleyen günlerdeki ekonomik gelişmelere bağlıdır.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 12 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 10.658,73 puandan işlem görmekteydi. Günlük değişim %0,78 olarak belirlenmiştir. Bu performans, piyasanın genel görünümünün sağlam olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar arasında güven artmaktadır. Endeksteki yükseliş, büyük ölçekli şirketlerin hisse senetleri ile desteklenmiştir. BIST 100'ün gelecekteki seyrinin, global ekonomik verilerle şekilleneceği öngörülmektedir. Yatırımcıların dikkatli ve tedbirli bir yaklaşım sergilemeleri önemlidir.