Borsa İstanbul özeti 12 Kasım Çarşamba 2025 BIST yorumları

12 Kasım 2025 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde olumlu bir hava göze çarpıyor. BIST 30, %0,81 artışla 11.527,14 puana ulaşırken, BIST 50 %0,8 yükselişle 9.196,43 puana çıkarak teknoloji ve enerji sektörlerinin katkısını yansıtıyor. BIST 100 ise %0,78 artışla 10.658,73 puana yükseldi. Yatırımcılar, ekonomik gelişmeleri ve şirket bilançolarını yakından takip ediyor.

Cansu Akalp

BIST 30
12 Kasım 2025 tarihinde BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 11.527,14 puandan işlem görmekteydi. Günlük değişim %0,81 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturuyor. Piyasa katılımcıları endeksin gelecek dönem performansına ilişkin beklentilerini güçlendiriyor. Yükseliş, özellikle bankacılık ve sanayi sektöründeki hareketlilikten etkilenmektedir. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik verilere ve şirket bilançolarına dikkat ediyor.

BIST 50
BIST 50 endeksi, 12 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15'te 9.196,43 puana ulaştı. Günlük artış %0,8 oranında gerçekleşti. Bu performans, yatırımcıların piyasanın genel dinamiklerine dair olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu yansıtıyor. Yükseliş, özellikle teknoloji ve enerji sektörlerindeki hisselerin katkısıyla sağlanmıştır. Yatırımcılar bu gelişmeleri takip ediyor. Portföylerini yeniden değerlendirmeyi amaçlıyorlar. Endeksin pozitif seyrinin devam edip etmeyeceği, ilerleyen günlerdeki ekonomik gelişmelere bağlıdır.

BIST 100
BIST 100 endeksi, 12 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 10.658,73 puandan işlem görmekteydi. Günlük değişim %0,78 olarak belirlenmiştir. Bu performans, piyasanın genel görünümünün sağlam olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar arasında güven artmaktadır. Endeksteki yükseliş, büyük ölçekli şirketlerin hisse senetleri ile desteklenmiştir. BIST 100'ün gelecekteki seyrinin, global ekonomik verilerle şekilleneceği öngörülmektedir. Yatırımcıların dikkatli ve tedbirli bir yaklaşım sergilemeleri önemlidir.

