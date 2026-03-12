Borsa İstanbul Özeti 12 Mart Perşembe 2026 BIST Yorumları

BIST 30 endeksi, 12 Mart 2026 tarihinde 10:15 saatinde 14.976,69 seviyesinde işlem görüyordu. Günlük bazda -0,31 oranında bir düşüş sergiledi. Piyasalardaki dalgalanma ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 30, ülkenin en büyük ve en likit şirketlerinin hisselerini içeriyor. Bu nedenle piyasa hareketliliğine yön veren önemli bir gösterge.

BIST 50 endeksi ise 11.810,34 seviyesine geriledi. Bu gerileme, günlük -0,37 oranında bir değişim kaydetti. Yatırımcıların risk iştahındaki azalma, makroekonomik endişelerle gelişti. BIST 50, geniş bir sektörel yelpazeyi temsil ediyor. Bu durum, yatırımcılar açısından önemli bir çeşitlendirme fırsatı sunuyor. Ancak mevcut volatilite nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.

BIST 100 endeksi, aynı gün 10:15 itibarıyla 13.161,73 düzeyine düştü. Bu düşüş günlük -0,29 oranında bir gerileme kaydetti. Global piyasalardaki belirsizlikler yerel ekonomik faktörlerle birleşti. BIST 100, Türkiye’nin genel ekonomik sağlığını yansıtıyor. Yatırımcıların dalgalanmaları dikkate alarak stratejilerini belirlemeleri önemli. Risk yönetimi açısından bu, kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.