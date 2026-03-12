FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 12 Mart Perşembe 2026 BIST Yorumları

BIST endeksleri, 12 Mart 2026 itibarıyla önemli düşüşler kaydetti. BIST 30 endeksi, 14.976,69 seviyesine gerileyerek -0,31 oranında bir azalma gösterdi. BIST 50 endeksi 11.810,34 düzeyine düştü ve -0,37'lik bir değişim yaşandı. BIST 100 endeksi ise 13.161,73 seviyesinde işlem gördü. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların stratejilerini etkileyen kritik faktörler olarak öne çıkıyor.

Cansu Çamcı

BIST 30 endeksi, 12 Mart 2026 tarihinde 10:15 saatinde 14.976,69 seviyesinde işlem görüyordu. Günlük bazda -0,31 oranında bir düşüş sergiledi. Piyasalardaki dalgalanma ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 30, ülkenin en büyük ve en likit şirketlerinin hisselerini içeriyor. Bu nedenle piyasa hareketliliğine yön veren önemli bir gösterge.

BIST 50 endeksi ise 11.810,34 seviyesine geriledi. Bu gerileme, günlük -0,37 oranında bir değişim kaydetti. Yatırımcıların risk iştahındaki azalma, makroekonomik endişelerle gelişti. BIST 50, geniş bir sektörel yelpazeyi temsil ediyor. Bu durum, yatırımcılar açısından önemli bir çeşitlendirme fırsatı sunuyor. Ancak mevcut volatilite nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.

BIST 100 endeksi, aynı gün 10:15 itibarıyla 13.161,73 düzeyine düştü. Bu düşüş günlük -0,29 oranında bir gerileme kaydetti. Global piyasalardaki belirsizlikler yerel ekonomik faktörlerle birleşti. BIST 100, Türkiye’nin genel ekonomik sağlığını yansıtıyor. Yatırımcıların dalgalanmaları dikkate alarak stratejilerini belirlemeleri önemli. Risk yönetimi açısından bu, kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
251.25
1.723.319.437,25
% 1.19
10:33
THYAO
291.5
1.492.141.788,00
% -1.1
10:33
KCHOL
192.8
991.753.218,60
% 0.26
10:33
ISCTR
14.59
928.743.784,13
% -0.07
10:33
ASELS
333.25
920.257.219,50
% -0.74
10:33
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
