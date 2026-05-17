Murat Ülker oğlu Yahya Ülker'in yazdığı makaleyi değerlendirdi: "Asıl mesele" dedi nesiller arası farka işaret etti

Ünlü iş insanı Murat Ülker, oğlunun iş dünyasına ilişkin yazdığı akademik makaleyi değerlendirdi. Asıl meselenin nesiller arası marka geçişi olduğunu vurgulayan Ülker, ardından oğlunun yazısını olduğu gibi okuyucuya sundu. Murat Ülker, "Analizini yaparken de şimdilerde Pazarlama 7.0 kitabını yazan Philip Kotler'in pazarlama ilkelerini kullanmış.

Mustafa Fidan

İş insanı Murat Ülker, oğlu Yahya Ülker'in "Marka DNA’sını ve mevcut kitleni korurken, bambaşka beklentileri olan yeni nesillere nasıl ulaşırsın?" konulu makalesini değerlendirdi.

Murat Ülker

MURAT ÜLKER OĞLU YAHYA ÜLKER'İN AKADEMİK MAKALESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Yahya Ülker, analizinde Swatch x Audemars Piguet iş birliğiyle doğan "Royal Pop" mekanik cep saati koleksiyonunu ele aldı. Ülker, geliri saatçilik zanaatını korumaya bağışlanan bu hamlenin AP için ticari bir adımdan ziyade, ikonik Royal Oak kodlarını kültürel zeminde sahiplenme stratejisi olduğunu belirtti. Geleneksel kitlenin lüks algısı ile yeni neslin beklentileri arasındaki dengeyi sorgulayan yazı, projenin sektörel risk ve fırsatlarını tartışmaya açtı.

Yahya Ülker

"BENCE İYİ BİR SEÇİM YAPMIŞ"

Oğlunun güzel bir yazı yazdığını belirten Murat Ülker, "Analizini yaparken de şimdilerde Pazarlama 7.0 kitabını yazan Philip Kotler’in pazarlama ilkelerini kullanmış. Yahya Ülker’in Kotler’in ilkelerini değil de Edwardo Bono’nun kategori dışı düşünme biçimini, Seth Godin’in fikir virüsü yaklaşımını, W. Chan Kim ve Renée Mauborgne’in Mavi Okyanus Stratejisi Tuvalini ya da Malcolm Gladwell’in Kıvılcım Anı tezini uygulamasını kullanabilirdi. Ama bence iyi bir seçim yapmış" ifadelerine yer verdi.

Ülker; Edward de Bono, Seth Godin, Malcolm Gladwell gibi isimlerin iyi bir düşünür, yorumcu ve trend anlatıcı olabileceğini fakat sistematik pazarlama teorisi kuran, ölçülebilir pazarlama modeli geliştiren akademisyenler olmadığını belirtti. Ülker, bu isimlerin daha çok ilham veren popüler düşünce üreticileri olduklarını ifade etti. "Tabii ki bunlarla da Swatch ve AP işbirliği analiz edilir ama Yahya Ülker’in başta sorduğu sorunun cevabını bu analizler veremez" ifadelerini kullanan Ülker, yazısına şu ifadelerle devam etti:

"MEVCUT SEMBOLİK DEĞERİ KORUYARAK YENİ KUŞAKLARA ULAŞABİLMEK"

"ChanKim ve Renée Mauborgne ise pazarlama değil iş stratejisi akademisyenleri. Geliştirdikleri Mavi Okyanus Stratejisi temel olarak “rekabetsiz yeni alan yaratma”, yani mevcut rekabetin dışında yeni talep üretme mantığına dayanır. Oysa Royal Pop’un merkezindeki asıl mesele yeni kategori yaratmaktan çok Yahya Ülker’in de üzerinde durduğu mevcut sembolik değeri koruyarak yeni kuşaklara ulaşabilmek.

Philip Kotler ise pazarlamayı “reklam, iletişim fikri” seviyesinden çıkarıp; segmentasyon, hedefleme, konumlandırma, müşteri sadakati, marka mimarisi, fiyatlama, kanal yönetimi, yaşam boyu değer, ilişki yönetimi ve stratejik pazarlama sistematiği üzerine kurmuştur.

"ASIL MESELE NESİLLER ARASI MARKA GEÇİŞİ"

Royal Pop gibi bir vakayı analiz ederken mesele sadece “viral oldu mu?” sorusu değildir. Asıl mesele:

Hangi müşteri segmentine hangi değer önerisi sunuluyor? Marka sermayesi nasıl korunuyor? Mevcut müşteri yabancılaşıyor mu? Yeni müşteri gerçekten kazanılıyor mu? Ürün, marka DNA’sını genişletiyor mu yoksa sulandırıyor mu? Kısa vadeli medya coşkusu uzun vadeli marka değerine dönüşüyor mu? sorularının cevaplardır.  Bunlar Kotler pazarlamasını özümseyenler için tam işin merkezinde duran sorulardır.

Mesela viral olmak  marka stratejisi değildir. Viral olmak bazen marka değerini büyütür, bazen de markayı tüketir. Burada vaka “cool bir collab” değil; lüks marka mimarisi, kültürel erişim, müşteri değeri, sembolik sermaye ve jenerasyonlar arası marka geçişi. Gladwell kitabında kıvılcımın nasıl yayıldığını anlatır. Godin ise insanların neden neleri konuştuğunu anlatır. De Bono farklı düşünme süreçleri pratiğini anlatır. Kotler ise markanın bütün bu süreçlerden sağ çıkıp çıkamayacağının teorisini etraflıca verir. Royal Pop gibi bir vakada da asıl kritik soru tam olarak bu değilse nedir?

"FAZLA ERİŞİLEBİLİR OLMAK GÜCÜNÜ KAYBETME RİSKİ TAŞIR"

Kotler analizine akademik alternatif Byron Sharp pazarlaması ve Jean Noel Kapferer pazarlamasıdır. Sharp, markaların büyümesini sadakatten çok fiziksel ve zihinsel erişilebilirlik üzerinden açıklar. Bu açıdan bakınca, Royal Pop AP’nin “zihinsel bulunurluğunu” genç kuşaklarda artıracaktır. Kapferer’in lüks marka yönetimi ekolü ise lüks markaların fazla erişilebilir olduğunda sembolik gücünü kaybetme riski taşıdığını söyler. Bizde mesela, Godiva’da Democratizing Luxury, yani ulaşılabilir lüks stratejisiyle sosyo-kültürel erişimi artırdık ve Godiva statüsünden hiçbir şey kaybetmedi. Godiva’yı markette satmak AP Swatch işbirliğine benzer Birinde kanalı farklılaştırıp diğerinde ise yeni segment için ürünü farklılaştırıp markanı yönetiyorsun. Piyasadaki bir diğer başarılı örnek de Mercedes-Benz’dir.

"ÖZETLERSEM, EN İLGİNÇ DENGE..."

Özetlersem, AP ve Swatch iş birliği  şu anda  tek cümleyle “başarılı” ya da “hatalı” diye okunamaz. Eğer Royal Pop, Royal Oak’un ucuzlatılmış bir gölgesi gibi algılanırsa, AP için ciddi bir kayıp olabilir veya Royal Oak’un yerine geçen değil, Royal Oak’un kültürel kodlarını yeni kuşaklara tanıtan akıllı bir eşik ürünü haline gelebilir. 

Swatch açısından bu hamle mağaza trafiği, yenilenme ve konuşulurluk üretir; AP açısından ise mesele satıştan çok sembolik sermaye, zanaat anlatısı ve gelecek kuşaklarla temas kurmaktır. Yani Royal Pop’un kaderi ürünün kendisinden çok, iki markanın bu iş birliğini nasıl yöneteceğine bağlı. Medyatik coşku kısa sürede sönebilir; ama doğru yönetilirse bu iş birliği modern lükste “erişilebilirlik ile ayrıcalık” arasındaki en ilginç denge denemelerinden biri olarak geleceğe taşınabilir.

