Borsa İstanbul Özeti 12 Ocak Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30, 12 Ocak 2026 tarihinde 13.337,45 puanla günlük %0,67 artışla işlem görmekte. Bu durum, Türkiye'nin en büyük şirketlerini içeren BIST 30'un yatırımcılar arasında olumlu bir hava yarattığını gösteriyor. BIST 50 endeksi ise 10.625,48 puanla %0,65 yükselerek, sektörel çeşitliliğin önemini ortaya koymakta. BIST 100 endeksi de 12.267,98 puana çıkarak, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Piyasa dinamikleri dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul Özeti 12 Ocak Pazartesi 2026 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

BIST 30, 12 Ocak 2026 tarihinde 13.337,45 puanla işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,67 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış, yatırımcılar arasındaki olumlu havayı yansıtmaktadır. BIST 30 endeksi, Türkiye'nin en büyük ve likit şirketlerini içermektedir. Bu nedenle, piyasa eğilimlerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Bugünkü performansı, makroekonomik verimliliklerin iyileşmesiyle destekleniyor olabilir.

BIST 50 endeksi ise 10.625,48 puan seviyesinde yer almakta. Günlük değişim oranı %0,65 olarak kaydedilmiştir. Bu veri, BIST 50’nin daha geniş bir sektör yelpazesini kapsadığını göstermektedir. Ayrıca, piyasa dinamiklerinin daha dengeli bir şekilde ilerlediğini ortaya koymaktadır. Yatırımcıların, endeksin sunduğu çeşitliliği değerlendirerek risklerini azaltma stratejileri geliştirmesi önemlidir. Bu faktör, yatırım kararlarında dikkate alınmalıdır.

BIST 100 endeksi, günün 10:15 itibariyle 12.267,98 puandan işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,55 olarak belirlenmiştir. BIST 100, Türkiye borsa piyasasının genel sağlığını ölçen önemli bir göstergedir. Bugünkü artış, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini artırabilir. Bu durum, piyasa aktivitelerinin canlanmasına katkıda bulunur. Sonuç olarak, yatırımcılar için potansiyel fırsatlar sunulmaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
286.75
1.998.859.803,00
% 2.41
10:13
THYAO
290.75
1.179.727.507,00
% -0.26
10:13
TRALT
45.64
971.996.534,86
% 2.89
10:13
ASTOR
131.9
939.950.386,90
% 2.41
10:13
ALTINS1
90.91
874.367.198,13
% -5
10:13
