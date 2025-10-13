FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 13 Ekim Pazartesi 2025 BIST Yorumları

13 Ekim 2025 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde kaydedilen düşüşler takip ediliyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 134,33 puan ve yüzde 1,25 azalışla 10.586,02 puana geriledi. Bu dalgalanmalar, global piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik verilerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Yatırımcıların risk iştahının düştüğü bu ortamda dikkatli stratejiler geliştirmek önem kazanmaktadır.

BIST 30, 13 Ekim 2025 tarihinde 11.553,99 puan seviyesinde işlem görmektedir. Bu negatif seyir, yatırımcıların belirsizliklere olan duyarlılıklarıyla ilişkilidir. Ekonomik veriler ve global piyasalardaki dalgalanmalar, BIST 30'un performansını etkilemektedir. Kısa vadeli yatırımcıların dikkatli olması gerektiği bir ortamdayız. Uzun vadeli stratejiler ise sürdürülebilir kazanç potansiyeli sunmaya devam etmektedir.

BIST 50 endeksi, 13 Ekim 2025'de 9.174,50 puanla işlem görmeye başlamıştır. Yatırımcılar arasında artan belirsizlik hissi, bu düşüşün nedenlerinden biridir. Piyasa stratejilerini dikkatli bir şekilde belirlemek önem kazanmıştır.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,25 düşüşle 10.586,02 puandan başladı. BIST 100 endeksi, 13 Ekim 2025 tarihinde 10.590,22 puan seviyesinde seyretmiştir. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Küresel ekonomik trendler ve yerel ekonomik göstergelere duyulan ilgi, borsa dinamiklerini belirlemektedir. Yatırımcılar, dalgalı piyasa koşullarında temkinli olmaya devam etmektedir. Dikkatli stratejilerle fırsatları değerlendirmek önem kazanmıştır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
10.2
878.571.319,66
% 1.29
10:09
THYAO
310.75
730.517.541,25
% -0.96
10:09
ALTINS1
70.47
513.814.606,71
% 2.89
10:09
AKBNK
56.65
504.007.905,75
% -1.48
10:09
ASELS
214
498.976.382,80
% 0.23
10:09
