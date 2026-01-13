FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 13 Ocak Salı 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 13 Ocak 2026 itibarıyla gün içerisinde sırasıyla 13.392,40, 10.653,38 ve 12.261,38 puan seviyelerindedir. Günlük değişim oranları, yatırımcıların temkinli bir şekilde hareket ettiğini ortaya koymaktadır. Bu dönemde ekonomik veriler ve şirket bilançoları dikkatle izlenmektedir. Piyasa trendleri, yatırımcıların ruh haliyle birleşerek olumlu bir görünüm sunmaktadır.

Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi 13 Ocak 2026 tarihinde, 10:15 itibarıyla 13.392,40 puandadır. Günlük değişimi %0,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, büyük şirketlerin performansını yansıtır. Yatırımcıların ruh hali de bu durumu desteklemektedir. Ekonomik veriler ve şirket bilançoları dikkatle takip edilmektedir. Bu dönemde yatırımcılar, dikkatli bir yaklaşım sergilemektedir. BIST 30'un yükselişi, piyasa trendinin pozitif olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar için umut verici bir görünüm sunulmaktadır.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi 13 Ocak 2026 tarihinde, 10:15 itibarıyla 10.653,38 puan seviyesindedir. Günlük değişim oranı %0,07 olarak belirlenmiştir. Bu az artış, temkinli bir iyimserlik göstermektedir. Piyasa katılımcıları dikkatli davranmaktadır. BIST 50'nin performansı, piyasa koşulları ve küresel dinamiklerden etkilenmektedir. Yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri gereken bir dönem gözlemlenmektedir.

BIST 100 Gelişimi

BIST 100 endeksi 13 Ocak 2026'da, 10:15 itibarıyla 12.261,38 puandadır. Günlük değişim oranı %0,05 olarak kaydedilmiştir. Bu minimal artış, geniş tabanlı büyüme sinyalleri içermektedir. Piyasanın dengesi üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır. Yatırımcılar, ekonomik verileri ve küresel trendleri dikkatle izlemektedir. BIST 100'deki iyimser ruh halinin sürdürülebilirliği sorgulanmaktadır. Piyasaların dalgalandığı günlerde temkinli bir yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
286
2.647.562.585,50
% 1.06
10:31
THYAO
290.5
1.764.878.213,75
% -0.34
10:31
TRALT
46.66
1.524.320.740,22
% -0.04
10:31
TUPRS
206.6
1.384.989.516,80
% 1.77
10:31
EREGL
25.24
1.363.322.315,44
% 1.45
10:31
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

