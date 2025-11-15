Borsa İstanbul Özeti 15 Kasım Cumartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30 ANALİZİ



BIST 30 endeksi 11.454,74 seviyesine geriledi. Günlük değer kaybı %0,55 oldu. Bu durum, yatırımcılar için belirsizlik hissini artırdı. Yerli ve yabancı yatırımcılar, makroekonomik göstergeleri izliyor. Şirket finansallarını da takip ediyorlar. Stratejilerini yeniden gözden geçirme çabası içindeler.

BIST50 ANALİZİ



BIST 50 endeksi 9.126,69 seviyesine düştü. Günlük azalma oranı %0,65 oldu. Bu düşüş, yatırımcıların risk iştahını azaltıyor. Piyasa trendlerini yeniden değerlendirmelerine yol açıyor. Şirketlerden gelen kar açıklamaları önem kazanıyor. Ekonomik veriler de piyasanın seyrini etkileyecek unsurlar arasında. Endeksin performansı, yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

BIST 100 ANALİZİ



BIST 100 endeksi, 10.565,74 seviyesine geriledi. Gün içindeki işlemde değer kaybı %0,59 oldu. Bu düşüş, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. İç dinamiklerin de belirsizlik yarattığı görülüyor. Yatırımcılar piyasa durumunu analiz etmeye devam ediyor. Potansiyel fırsatlar yaratma çabası içindeler. Ancak genel trendin geleceği hakkında soru işaretleri bulunuyor.