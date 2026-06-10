THY "Türkiye'nin en değerli markası" sıralamasında birinciliğini korudu! Yahya Üstün: "Bu gurur hepimizin"

“Bu gurur hepimizin” diyerek bir paylaşım yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün;

“Gökyüzüne uzanan 93 yıllık bir yolculuk, milyonlarca hikâye, sayısız emek ve ortak bir hayal… Türk Hava Yolları’nın üst üste dokuzuncu kez “Türkiye’nin En Değerli Markası” seçilmesi, yalnızca bir markanın başarısı değil; bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla taşıyan büyük bir ailenin emeğinin ve milletimizin bize duyduğu güvenin en anlamlı göstergesidir. Her uçuşta ülkemizi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyor, her başarıda çalışma arkadaşlarımızın özverisini görüyoruz. Bu gurur hepimizin… Bize güvenen misafirlerimize, emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Türk Hava Yolları ailesinin bir parçası olan herkese teşekkür ederiz. Nice başarılara, nice gurur dolu yolculuklara…” ifadelerini kullandı.

Gökyüzüne uzanan 93 yıllık bir yolculuk, milyonlarca hikâye, sayısız emek ve ortak bir hayal…



Türk Hava Yolları’nın üst üste dokuzuncu kez “Türkiye’nin En Değerli Markası” seçilmesi, yalnızca bir markanın başarısı değil; bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla taşıyan… https://t.co/L0IfemOaUZ — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 10, 2026

İkinci sıranın sahibi 1 milyar 989 milyon dolarla Arçelik olurken, İş Bankası 1 milyar 243 milyon dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Geçen yıl beşinci olan Ford Otosan, bir sıra yükselerek 1 milyar 37 milyon dolarla dördüncü sıraya çıktı. Ziraat Bankası da 958 milyon dolarla beşinci sıraya yükseldi.

Listeye bu yıl 13 yeni marka dahil oldu. Alfa Solar, ATP, Baykar, Besler, Çelebi Havacılık, Datagate, e-Bebek, Karaca, Karel, Koçtaş, Ray Sigorta, Trabzonspor ve Yudum listeye girdi.

125 markanın toplam değeri 19,6 milyar dolara ulaştı

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu sene 20'nci yıllarını kutladıklarını belirten İlgüner, 125 markanın toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15 artarak 17 milyar dolardan 19,6 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

İlgüner, üst üste 2 yıl toplam değerde artış görüldüğüne dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Havacılık ve savunma, finansal hizmetler ile yurt dışında bulunan elektronik ve hazır giyim markalarının sağladığı ivme toplam marka değerini olumlu yönde etkiliyor. Toplam marka değerinin yüzde 23'ünü bankacılık hizmetleri, yüzde 15'ini ise hava yolu ve elektronik markaları oluşturuyor. Yenilenebilir enerji markaları listede yer bulmaya başladı. Yıllar içinde gözlemlenen önemli bir husus, yurt dışında ve göreceli istikrarlı ülke pazarlarında gerçekleşen hasılatın marka değeri hesabında olumlu etkisi olduğudur. Bu nedenle Türk markalarının yurt dışında yaygınlaşması, kabul görmesi ve güçlenmesi marka değerlerini olumlu etkileyecektir."

TURQUALITY Projesi'nin bu amaçla hayata geçirilmiş örnek bir proje olduğunu vurgulayan İlgüner, şunları kaydetti:

"Bugün 500'e yakın üye markası bulunan bu destek programının sonuçlarının ihracat başarısından ziyade marka başarısı olarak değerlendirmesini beklemek gerekecektir. Bunun için de üye markaların başarısının yakından izlenmesi ve ölçülmesi yerinde olacaktır. Bunun yanı sıra TURQUALITY Projesi'nin bizzat kendisinin markalaşmasında büyük yarar olacak."