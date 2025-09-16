FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 16 Eylül Salı 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 16 Eylül Salı 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 16 Eylül Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi
16 Eylül 2025 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi, saat 10:15'te 12.219,78 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,21 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, yatırımcıların piyasalara güveninin sürdüğünü göstermektedir. Büyük şirketlerin performansları da istikrarlı şekilde devam etmektedir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve likit 30 şirketinin hisselerini içermektedir. Bu nedenle, piyasa dinamiklerinin önemli bir göstergesi olarak dikkat çekmektedir. Yatırımcılar bu endeksin gelişimini yakından takip ederek, stratejilerini şekillendirmektedir.

BIST 50 Endeksi
BIST 50 endeksi, 16 Eylül 2025 sabahında saat 10:15 itibarıyla 9.687,10 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,32 olarak gerçekleşmiştir. Bu değer, BIST 50'nin önde gelen 50 şirketinin performansını yansıtmaktadır. Piyasalardaki hareketlilik ve yatırımcı ilgisi devam etmektedir. Bu endeks, yatırımcılara daha geniş bir fırsatlar yelpazesi sunmaktadır. Aynı zamanda, risk yönetimi açısından da önemli bir gösterge olmaktadır. BIST 50’nin pozitif performansı, genel ekonomik iyileşme beklentilerini de destekleyebilir.

BIST 100 Gözlemi
BIST 100 endeksi, 16 Eylül 2025 tarihinde saat 10:15'te 11.034,02 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,31 olarak belirlenmiştir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin hisselerini kapsar. Bu endeks, ülkenin ekonomik sağlığını yansıtan önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Verilere göre, endeks stabil bir seyir izlemektedir. Genel olarak yatırımcılar tarafından ilgi gördüğü anlaşılmaktadır. BIST 100'ün pozitife dönen günlük hareketleri, piyasa katılımcılarının uzun vadeli stratejilerine yansımaktadır. Ekonomik ve sektörel gelişmelere bağlı olarak değişen dinamik yapısıyla dikkat çekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son 5 yıldaki satışlar mercek altında... Şimdiye kadar 200 bin kişi tespit edildi Son 5 yıldaki satışlar mercek altında... Şimdiye kadar 200 bin kişi tespit edildi
Çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için net sözlerÇalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için net sözler

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
4.16
5.643.770.765,46
% 5.05
11:25
ASELS
194.6
4.537.292.032,70
% 5.08
11:25
THYAO
326.5
3.591.673.312,25
% -1.58
11:25
ISCTR
14.76
2.429.260.320,55
% -0.74
11:25
AKBNK
65.5
2.280.432.745,60
% 0.08
11:25
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.