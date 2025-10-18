FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 18 Ekim Cumartesi 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cuma günü yüzde 1,56 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 129,3 milyar lira oldu. 18 Ekim 2025 BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, takip ediliyor.

Borsa İstanbul Özeti 18 Ekim Cumartesi 2025 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 129,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti.

BIST 30 ANALİZİ

11 Ekim 2025 tarihinde BIST 30 endeksi 11.062,96 işlem gördü. Gün içinde -1.81 oranında bir değişim kaydetti. IST 30, Türkiye’nin en büyük 30 şirketinin yer aldığı önemli bir endeks.

BIST 50 ANALİZİ

BIST 50 endeksi, 18 Ekim 2025’te 8.808,97 puan seviyesinde kapandı. Gün içinde -1.71 oranında bir düşüş yaşadı. BIST 50, piyasanın genel gidişatını yansıtmaktadır. Yatırımcılar için kısa ve uzun vadeli stratejilerin şekillenmesine yardımcı olmaktadır.

BIST 100 Gözlemi
BIST 100, 18 Ekim 2025 tarihinde 10.208,76 seviyesindeydi. Günlük bazda -1.56 oranında bir gerileme görüldü. Bu düşüş, piyasa duyarlılığındaki azalmayla ilgili olabilir. Ayrıca, makroekonomik verilerin beklenenden zayıf gelmesi de etkili olmuştur. BIST 100, Türkiye’nin tüm borsa şirketlerini kapsayan bir endekstir. Ekonominin genel sağlığını değerlendirmek için önemli bir referans görevi görmektedir. Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir durum ortaya çıkmıştır. Bu düşüş, gelecekteki yatırım kararlarını etkileyebilir. Piyasa koşulları riskler ve fırsatlar barındırmaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
292
16.813.761.209,00
% -1.35
18:10
ALTINS1
75.4
7.297.602.514,54
% 0.67
18:10
PETKM
17.13
6.605.839.936,08
% -9.32
18:10
AKBNK
54.85
5.659.018.382,50
% -0.81
18:10
PEKGY
10.69
5.617.085.966,83
% 2.69
18:10
