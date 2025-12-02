Borsa İstanbul Özeti 2 Aralık Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi



2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, BIST 30 endeksi sabah 10:15’te 12.202,48 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,38 olarak belirlenmiştir. Bu değer, piyasa katılımcılarının güvenini artıran ekonomik verilere işaret etmektedir. Global piyasalardaki olumlu hava, bu durumu desteklemektedir. Yüksek piyasa hacmine sahip endeks, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Güçlü şirketlerin borsa içindeki hareketliliği, pozitif bir ivme yaratmaktadır.

BIST 50 Analizi



BIST 50 endeksi 2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sabah 10:15’te 9.729,86 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,36 olarak kaydedilmiştir. Bu görünüm, Türkiye ekonomisindeki pozitif gelişmelere işaret etmektedir. Ayrıca, uluslararası piyasalardaki destekleyici faktörler de önemlidir. Yatırımcılar, BIST 50’deki artışla birlikte geniş bir yatırım stratejisi oluşturma fırsatı yakalamaktadırlar.

BIST 100 Analizi



BIST 100 endeksi 2 Aralık 2025 sabah 10:15’te 11.151,76 puan seviyesinde işlem görüp, günlük değişim oranı %0,32 olarak kaydedilmiştir. İstikrarlı artış, piyasa dinamiklerinin güçlendiğini göstermektedir. Yurt içi ve yurt dışı ekonomilerdeki uyumlu gelişmeler de dikkate alınmalıdır. Yatırımcılar için BIST 100, geniş sektör yelpazesi ile risk dağılımı sağlamaktadır. Aynı zamanda, potansiyel kazanç arayışında önemli bir fırsat sunmaktadır.