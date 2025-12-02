FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 2 Aralık Salı 2025 BIST Yorumları

2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcılar için umut verici bir görünüm sunmaktadır. BIST 30 endeksi 12.202,48 puana ulaşarak %0,38 oranında artış göstermiştir. BIST 50 ise 9.729,86 puanla %0,36 değer kazanmıştır. BIST 100 endeksi ise 11.151,76 puanda %0,32 yükselmiştir. Global piyasalardaki olumlu hava ve yerli ekonomik gelişmeler yatırımcıların ilgisini artırmaktadır.

Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi

2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, BIST 30 endeksi sabah 10:15’te 12.202,48 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,38 olarak belirlenmiştir. Bu değer, piyasa katılımcılarının güvenini artıran ekonomik verilere işaret etmektedir. Global piyasalardaki olumlu hava, bu durumu desteklemektedir. Yüksek piyasa hacmine sahip endeks, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Güçlü şirketlerin borsa içindeki hareketliliği, pozitif bir ivme yaratmaktadır.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi 2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sabah 10:15’te 9.729,86 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,36 olarak kaydedilmiştir. Bu görünüm, Türkiye ekonomisindeki pozitif gelişmelere işaret etmektedir. Ayrıca, uluslararası piyasalardaki destekleyici faktörler de önemlidir. Yatırımcılar, BIST 50’deki artışla birlikte geniş bir yatırım stratejisi oluşturma fırsatı yakalamaktadırlar.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi 2 Aralık 2025 sabah 10:15’te 11.151,76 puan seviyesinde işlem görüp, günlük değişim oranı %0,32 olarak kaydedilmiştir. İstikrarlı artış, piyasa dinamiklerinin güçlendiğini göstermektedir. Yurt içi ve yurt dışı ekonomilerdeki uyumlu gelişmeler de dikkate alınmalıdır. Yatırımcılar için BIST 100, geniş sektör yelpazesi ile risk dağılımı sağlamaktadır. Aynı zamanda, potansiyel kazanç arayışında önemli bir fırsat sunmaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
DSTKF
792
13.366.221.202,00
% -10
10:32
HALKB
40.1
2.133.600.190,12
% 2.35
10:32
THYAO
277.5
1.767.509.284,25
% 0.36
10:32
PEKGY
10.38
1.597.907.098,14
% 1.76
10:32
KCHOL
175.2
1.364.668.090,00
% 1.1
10:32
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

