Borsa İstanbul Özeti 2 Ekim Perşembe 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 2 Ekim Perşembe 2025 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

BIST 30
2 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.452,07 puandan işlem görmektedir. Bugünkü seansın başında günlük değişim %0,02 olarak gerçekleşmiştir. Bu küçük artış piyasanın genel olarak stabil seyrettiğini göstermektedir. Yatırımcılar temkinli bir yaklaşım benimsemiştir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin performansını yansıtmaktadır. Bu nedenle, bu endekste meydana gelen hareketler, pazar trendlerini anlamak açısından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

BIST 50
BIST 50 endeksi, 2 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15’de 9.854,43 puanla işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,02 seviyesinde kalmıştır. Bu artış yatırımcıların güvenliği açısından olumlu bir sinyal vermektedir. Piyasa dengesi de bu durumla birlikte sağlanmaktadır. BIST 50, en büyük 50 şirketin performansını temsil etmektedir. Bu nedenle yatırımcılar bu endeksi dikkatle izlemelidir. Pazar dinamiklerinin geniş bir perspektiften değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

BIST 100
02 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 11.223,74 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,03 ile diğer endekslere göre belirgin bir artış göstermektedir. Bu durum piyasalarda pozitif bir hava estirmektedir. Yatırımcılar daha iyimser bir yaklaşım benimseyebilir. BIST 100 endeksi, Türkiye’nin en büyük ve likit 100 şirketini barındırmaktadır. Genel ekonomik durum hakkında önemli bilgiler sunmakta ve stratejiler geliştirmede kritik bir rol oynamaktadır.
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
317.5
1.969.665.772,50
% 0.55
10:25
HALKB
30.02
1.949.126.071,52
% 3.66
10:25
PGSUS
224
1.374.369.117,40
% 1.68
10:25
ASELS
221
1.328.649.632,80
% 1.33
10:25
DOFRB
130.9
1.134.965.610,80
% 6.08
10:25
