Borsa İstanbul Özeti 20 Ekim Pazartesi 2025 BIST Yorumları

20 Ekim 2025 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde gözlemlenen artışlar, piyasalardaki olumlu eğilimleri ortaya koyuyor. BIST 30, 11.115,78 puanla %0,48 artış gösterdi. BIST 50, 8.849,63 puan ve %0,46, BIST 100 ise 10.247,28 puan ve %0,38 artış kaydetti. Yatırımcıların ilgisi, güçlü bilançolar ve ekonomik reformlarla destekleniyor.

Ezgi Sivritepe

20 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30, 11.115,78 puan seviyesindeydi. Günlük olarak %0.48 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, piyasa oyuncularının büyük hisseler üzerinde alım yapmasıyla bağlantılı. BIST 30'un bu olumlu performansı, lider şirketlerin iyi bilançolarıyla destekleniyor.

BIST 50

BIST 50, aynı gün saat 10:15'te 8.849,63 puan olarak kaydedildi. Günlük değişimi %0.46 artış ile dikkat çekti. BIST 50 endeksi, piyasa içinde daha geniş bir temsile sahiptir. Bu durum, yatırımcıların orta ölçekli şirketlere olan ilgisini artırdı.

BIST 100

BIST 100, 20 Ekim 2025'te saat 10:15'te 10.247,28 puan seviyesini gördü. Günlük değişimi %0.38 olarak gerçekleşti. BIST 100, Türkiye’nin en büyük şirketlerini barındırır. Bu nedenle, genel piyasa trendlerine daha duyarlıdır. Bugünkü artış, yatırımcıların güvenli liman arayışlarından kaynaklanıyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların artan ilgisi de önemli bir etken. Son dönemde sağlanan ekonomik reformlar, BIST 100 üzerinde olumlu etkiler yarattı. Bu durum dikkate değer bir momentum sağlıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
294.25
977.714.314,25
% 0.77
10:13
PEKGY
10.97
645.855.262,73
% 2.62
10:13
ALTINS1
74.95
625.402.883,80
% -0.6
10:13
TEHOL
64.4
568.405.779,30
% 2.47
10:13
EREGL
26.98
562.902.876,02
% 2.2
10:13
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
