Borsa İstanbul Özeti 20 Ocak Salı 2026 BIST Yorumları

20 Ocak 2026 tarihinde BIST 30, sabah saat 10:15 itibarıyla 14.031,94 puana ulaşarak %0,11 oranında bir artış kaydetti. BIST 50 ve BIST 100 endeksleri de aynı saatte sırasıyla %0,11 ve %0,10 artış göstererek yatırımcıların dikkatini çekti. Ekonomik verilerin olumlu atmosferi piyasalara yansıdı.

20 Ocak 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15 itibarıyla 14.031,94 puan seviyesine ulaşmıştır. Bu seviye, %0,11 oranında bir artış göstermektedir.

BIST 50 endeksi, aynı saatte 11.150,22 puana ulaşarak %0,11 oranında bir artış kaydetmiştir. Bu yükseliş, geniş yatırımcı kitlesinin dikkatini çekmektedir. Orta ölçekli şirketlerin katılımıyla pozitif bir hava oluşmuştur. Piyasalardaki genel iyimserlik, yatırımcıların risk iştahını artırmaktadır.

BIST 100 endeksi ise 20 Ocak'ta sabah saat 10:15'te 12.760,83 puan seviyesine ulaşmıştır. Bu seviye, %0,10'luk bir artış göstermektedir. Ekonomik göstergelerin olumlu sinyaller vermesi, BIST 100'ün global piyasalardaki dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir ilerleme göstermesine imkan tanımaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
FRMPL
44.24
401.797.324,32
% 10
09:55
BSOKE
24
270.877.536,00
% -2.91
09:55
THYAO
295.75
124.545.352,75
% 0
09:55
SASA
2.42
88.502.197,52
% 0.83
09:55
ONCSM
376
73.530.560,00
% 9.94
09:55
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
