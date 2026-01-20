Borsa İstanbul Özeti 20 Ocak Salı 2026 BIST Yorumları

20 Ocak 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15 itibarıyla 14.031,94 puan seviyesine ulaşmıştır. Bu seviye, %0,11 oranında bir artış göstermektedir.

BIST 50 endeksi, aynı saatte 11.150,22 puana ulaşarak %0,11 oranında bir artış kaydetmiştir. Bu yükseliş, geniş yatırımcı kitlesinin dikkatini çekmektedir. Orta ölçekli şirketlerin katılımıyla pozitif bir hava oluşmuştur. Piyasalardaki genel iyimserlik, yatırımcıların risk iştahını artırmaktadır.

BIST 100 endeksi ise 20 Ocak'ta sabah saat 10:15'te 12.760,83 puan seviyesine ulaşmıştır. Bu seviye, %0,10'luk bir artış göstermektedir. Ekonomik göstergelerin olumlu sinyaller vermesi, BIST 100'ün global piyasalardaki dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir ilerleme göstermesine imkan tanımaktadır.