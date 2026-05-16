Havaalanı sertifikasyon ve işletim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, genele açık veya ticari havaalanı işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, havaalanının uçuş emniyeti açısından uygunluğunu taahhüt eden yazısı üzerine, Genel Müdürlükçe yerinde yapılacak ön denetim sonrasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından bir defaya mahsus ve en fazla 12 ay, sertifika alma şartı aranmaksızın havaalanı işletimine izin verilebilecek.

Söz konusu süre, daha önce en fazla 6 ay olarak belirlenmişti.

