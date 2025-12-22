FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 22 Aralık Pazartesi 2025 BIST Yorumları

22 Aralık 2025 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.348,95 puanla, %0,37 oranında bir artış göstermiştir. Bu olumlu değişim, yatırımcıların büyük ölçekli şirketlerin istikrarlı performansına olan güveniyle şekillenmiştir. BIST 50 endeksi ise 9.873,92 puana ulaşarak, %0,4'lük bir yükseliş yaşamıştır. BIST 100 endeksi de 11.383,46 puana çıkmış ve piyasanın güçlü seyrini destekleyen veriler sağlamıştır.

Cansu Akalp

BIST 30 İncelemesi
22 Aralık 2025 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.348,95 puana ulaşmıştır. Bugünkü günlük değişim %0,37 oranında bir artış göstermektedir. Bu yükseliş, yatırımcıların olumlu tepkiler vermesiyle gerçekleşmiştir. Özellikle büyük ölçekli şirketlerin istikrarlı performansı dikkat çekmektedir. BIST 30, Türkiye'nin en değerli ve likit 30 hisse senedini içermektedir. Bu tür dalgalanmalar piyasa güvenini etkileyen kritik faktörlerdir.

BIST 50 Üzerine Değerlendirme
BIST 50 endeksi, 22 Aralık 2025'te 9.873,92 puana ulaşmıştır. Endeks %0,4 oranında bir artış sergilemiştir. Bu yükseliş, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin arttığını göstermektedir. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 hissesini kapsamaktadır. Ekonomik sağlık ve genel piyasa eğilimleri hakkında önemli veriler sunmaktadır. Günlük performans, olumlu ekonomik verilerle ilişkilidir.

BIST 100 Durumu
Bugün itibarıyla BIST 100 endeksi 11.383,46 puana yükselmiştir. Bu, %0,37 oranında bir günlük değişim göstermektedir. Piyasanın genel seyrinin güçlü olduğu görülmektedir. Yatırımcılar arasında pozitif bir atmosfer oluşmuştur. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 halka açık şirketinin hisselerini içermektedir. Bu endeks, geniş bir yatırım çeşitliliği sunmakta ve genel ekonomik eğilimleri yansıtmaktadır. Yatırımcılar için bu tür performanslar dikkatle izlenmelidir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TERA
295.75
7.624.745.288,75
% -9.97
12:20
TRALT
44.28
4.770.229.501,68
% 4.93
12:20
ISCTR
14.06
4.348.388.246,28
% 0.29
12:20
DSTKF
557.5
4.152.169.767,50
% 4.69
12:20
KONTR
12.74
3.502.937.710,98
% -0.86
12:20
