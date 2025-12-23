Borsa İstanbul Özeti 23 Aralık Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

23 Aralık 2025 tarihinde BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15'te 12.270,58 seviyesindeydi. BIST 30, Türkiye’nin önde gelen 30 şirketinin performansını yansıtmakta. Yatırımcıların stratejik kararlar alırken dikkatli olmaları gerekiyor.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 23 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15'te 9.817,78 seviyesini gördü. Günlük değişim olarak -0.07'lik bir değişim yaşandı. BIST 50, Türkiye’nin önemli 50 şirketinin borsa performansını gösteriyor. Bu dalgalanmalar, piyasanın genel seyrine dair önemli ipuçları sunmakta.

BIST 100 Görünümü

BIST 100 endeksi, 23 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15'te 11.307,24 seviyesine geriledi. Günlük bazda -0.03'lük hafif bir düşüş gözlemlendi. Bu durum, piyasalardaki genel belirsizliklerin etkisinde. Yatırımcılar temkinli bir tutum sergiliyor. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin performansını takip ediyor. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmesine yardımcı olmaktadır.