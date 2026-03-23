Borsa İstanbul Özeti 23 Mart Pazartesi 2026 BIST Yorumları

23 Mart 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde gözlemlenen düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. BIST 30 endeksi 14.611,37 puana gerilerken, BIST 50 endeksi 11.530,72 puana düştü. BIST 100 ise 12.853,05 puanda işlem gördü. Bu düşüşler, ekonomik veriler ve piyasa dinamikleri ile yakından ilişkili. Yatırımcılar, olası toparlanma sinyallerini dikkatle izliyor.

Cansu Çamcı

BIST 30 Analizi
23 Mart 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 14.611,37 puana geriledi. Günlük kayıp oranı %1,59 oldu. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizlik yarattı. Piyasa dinamikleri, yaklaşan ekonomik verilere bağlı olarak şekillenecek. Bu düşüş, Türkiye ekonomisinin sağlığına dair önemli ipuçları sunuyor. Yatırımcılar, düşüşün nedenlerini gözlemliyor. Olası toparlanma sinyalleri dikkatle takip ediliyor.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 11.530,72 puana düştü. Günlük kayıp oranı %1,62 olarak belirlendi. Sanayi ve hizmet sektörlerindeki dalgalanmalar etkili oldu. Yatırımcılar arasında belirsizlik ortamı hâkim. Bu belirsizlik, piyasa hissiyatını olumsuz etkiliyor. BIST 50'deki düşüş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistler, mevcut durumu değerlendiriyor. Piyasanın genel trendini ve olası yükseliş yönünde sinyalleri izliyorlar.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi, 12.853,05 puan seviyesinde işlem gördü. Günlük düşüş oranı %1,49 olarak kaydedildi. Ekonomik göstergeler ve küresel piyasa hareketleri bu durumu etkiledi. Yatırımcılar, temkinli bir tutum izliyor. BIST 100, Türkiye ekonomisinin genel görünümünü yansıtıyor. Bu düşüş, yatırımcılar için alarm zili niteliğinde. Ekonomik veriler ve iç dinamikler takip edilmeli. Olası toparlanma fırsatları değerlendirilmelidir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
264.25
7.021.535.524,25
% 4.34
12:01
ASELS
348.5
5.477.658.514,25
% 2.88
12:01
THYAO
280.5
4.130.976.151,50
% -3.11
12:01
AKBNK
69
4.028.230.008,45
% -6.25
12:01
SISE
47.66
3.878.560.974,14
% 7.68
12:01
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

