Borsa İstanbul Özeti 23 Mayıs Cumartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 23 Mayıs 2026 tarihinde önemli yükselişler gösterdi. BIST 30 endeksi %4,91 artışla 15.791,14 seviyesine ulaşırken, BIST 50 ve BIST 100 sırasıyla %4,87 ve %4,89 yükseldi. Yatırımcılar, büyük ve orta ölçekli şirketlerin performansını dikkatle analiz ediyor. Makroekonomik verilerin olumlu görünümü, piyasa algısını destekliyor. Gelecekteki performans beklentileri dikkat çekiyor.

BIST 30 Analizi
BIST 30 endeksi, 23 Mayıs 2026 tarihinde 15.791,14 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük artış oranı %4,91'dir. Bu yükselişte büyük ölçekli şirketlerin performansı önemlidir. Piyasa algısı da bu durumu etkileyen faktörlerden biridir. Yatırımcılar, makroekonomik verilerin olumlu görünümünü değerlendiriyor. Endeksin güçlü momentum kazanması, olumlu beklentilere işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde daha iyi performans bekleniyor.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, aynı tarihte 12.321,67 puan seviyesine ulaşmıştır. Bu artış oranı %4,87'dir. Orta büyüklükteki işletmelerin performansı da bu durumu yansıtıyor. Yatırımcıların bu gruptaki hisselere ilgisi yüksektir. Şirketlerin finansal sonuçları genelde tatmin edicidir. Sektörel büyümeler destekleyici unsurlardır. Bu durum, yükselişi destekleyen faktörler arasında yer almaktadır. Yatırımcılar, gelişmeleri dikkatle izlemeyi sürdürüyor.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi, 13.808,20 puana yükselmiştir. Bu artış oranı %4,89'dur. Yükseliş, genel piyasa koşullarının iyileşmesiyle ilişkilidir. Yatırımcıların risk iştahı da artmaktadır. Türk ekonomisine dair olumlu sinyaller dikkat çekiyor. Global piyasalardaki iyimser hava, endeksin performansını destekliyor. Yatırımcılar, bu trendin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Takip edilmeye devam edilecektir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
63.6
25.590.719.103,00
% 2.25
18:10
THYAO
288
17.739.665.907,75
% 5.11
18:10
YKBNK
32.86
14.697.159.165,38
% 2.3
18:10
SASA
2.65
11.401.091.615,63
% 4.74
18:10
ASELS
410
11.191.330.762,50
% 8.54
18:10
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

