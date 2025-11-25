FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 25 Kasım Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 30, 25 Kasım 2025'te 11.848,93 puanla yatırımcı güveninin arttığını gösterirken, günlük değişim oranı %0,37 olarak kaydedildi. BIST 50, orta ölçekli şirketlerin artan performansıyla 9.456,11 puana ulaştı ve günlük değişim %0,41 oldu. BIST 100 ise 10.928,23 puanla genel piyasa trendlerindeki yükselişi yansıtıyor. Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyüme beklentilerini güçlendiriyor.

Borsa İstanbul Özeti 25 Kasım Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 30: Ekonomik İstikrarın Göstergesi

25 Kasım 2025'te BIST 30 endeksi 11.848,93 puan seviyesinde gerçekleşti. Günlük değişim oranı %0,37 olarak kaydedildi. Bu pozitif hareket, yatırımcılar arasında güven ortamının güçlendiğine işaret ediyor. BIST 30'un güçlü performansı genel piyasaların direncini yansıtıyor. Ayrıca büyük şirketlerin olumlu mali tabloları önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

BIST 50: Orta Ölçekli Şirketlerde Güçlü Performans

BIST 50 endeksi, 25 Kasım 2025 itibarıyla 9.456,11 puana ulaştı. Günlük değişim %0,41 olarak belirlendi. Bu artış, orta ölçekli şirketlerin performansındaki artıştan kaynaklanıyor. BIST 50, Türkiye’nin ekonomik dinamizmini yansıtan önemli bir gösterge haline geldi. Yatırımcıların orta ölçekli şirketlere yönelmesi, sektörel çeşitliliği artırıyor. Aynı zamanda ekonomik büyümenin sürdüğüne dair umutlar güçleniyor.

BIST 100: Genel Piyasa Trendlerinde Yükseliş

BIST 100 endeksi, 25 Kasım 2025'te 10.928,23 puana ulaştı. Günlük değişim %0,37 olarak tespit edildi. Bu durum, tüm piyasanın pozitif bir yönde hareket ettiğini gösteriyor. Yatırımcılar geniş bir yelpazede fırsatlara odaklanıyor. BIST 100, piyasa dinamiklerini bir araya getiriyor. Büyük şirketlerle birlikte orta ve küçük ölçekli işletmelerin performanslarını da içeriyor. Türkiye ekonomisindeki büyüme beklentilerine dair olumlu sinyaller veriyor. Yatırımcılar, bu yükselişi değerlendirmek için stratejilerini gözden geçirmeli. Dikkatle izlemek önemli bir adım olacaktır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PAHOL
1.87
6.044.113.822,05
% 3.31
10:54
KONTR
34.88
2.830.560.723,18
% 4.31
10:54
PEKGY
13.44
2.810.588.769,23
% -1.1
10:54
VAKFA
18.21
2.699.586.053,49
% -3.6
10:54
AKBNK
63.2
1.429.163.741,65
% 0.48
10:54
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

