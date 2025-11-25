Borsa İstanbul Özeti 25 Kasım Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 30: Ekonomik İstikrarın Göstergesi

25 Kasım 2025'te BIST 30 endeksi 11.848,93 puan seviyesinde gerçekleşti. Günlük değişim oranı %0,37 olarak kaydedildi. Bu pozitif hareket, yatırımcılar arasında güven ortamının güçlendiğine işaret ediyor. BIST 30'un güçlü performansı genel piyasaların direncini yansıtıyor. Ayrıca büyük şirketlerin olumlu mali tabloları önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

BIST 50: Orta Ölçekli Şirketlerde Güçlü Performans

BIST 50 endeksi, 25 Kasım 2025 itibarıyla 9.456,11 puana ulaştı. Günlük değişim %0,41 olarak belirlendi. Bu artış, orta ölçekli şirketlerin performansındaki artıştan kaynaklanıyor. BIST 50, Türkiye’nin ekonomik dinamizmini yansıtan önemli bir gösterge haline geldi. Yatırımcıların orta ölçekli şirketlere yönelmesi, sektörel çeşitliliği artırıyor. Aynı zamanda ekonomik büyümenin sürdüğüne dair umutlar güçleniyor.

BIST 100: Genel Piyasa Trendlerinde Yükseliş

BIST 100 endeksi, 25 Kasım 2025'te 10.928,23 puana ulaştı. Günlük değişim %0,37 olarak tespit edildi. Bu durum, tüm piyasanın pozitif bir yönde hareket ettiğini gösteriyor. Yatırımcılar geniş bir yelpazede fırsatlara odaklanıyor. BIST 100, piyasa dinamiklerini bir araya getiriyor. Büyük şirketlerle birlikte orta ve küçük ölçekli işletmelerin performanslarını da içeriyor. Türkiye ekonomisindeki büyüme beklentilerine dair olumlu sinyaller veriyor. Yatırımcılar, bu yükselişi değerlendirmek için stratejilerini gözden geçirmeli. Dikkatle izlemek önemli bir adım olacaktır.