Borsa İstanbul Özeti 26 Ekim Pazar 2025 BIST Yorumları

BIST 100 endeksi, en düşük 10.109,02 puanı ve en yüksek 11.158,05 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 7,18 üstünde 10.941,79 puandan haftayı tamamladı.

BIST 30

26 Ekim 2025'te BIST 30 endeksi 11.973,08 seviyesinde. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin performansını yansıtır.

BIST 50

Aynı tarih itibarıyla BIST 50 endeksi 9.510,26 seviyesinde. BIST 50, Türkiye'nin en büyük 50 şirketinin performansını takip ediyor.

BIST 100

26 Ekim 2025'te BIST 100 endeksi 10.941,79 seviyesinde. BIST 100, toplamda 100 büyük şirketin performansını izliyor. Endeks, hafta içinde en düşük 10.109,02 puanı, en yüksek 11.158,05 puanı gördü.