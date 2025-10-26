FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 26 Ekim Pazar 2025 BIST Yorumları

26 Ekim 2025'te BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde kaydedilen önemli yükselişler, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin performansını yansıtıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 7,18 değer kazanarak 10.941,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.109,02 puanı ve en yüksek 11.158,05 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 7,18 üstünde 10.941,79 puandan haftayı tamamladı.

BIST 30

26 Ekim 2025'te BIST 30 endeksi 11.973,08 seviyesinde. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin performansını yansıtır.

BIST 50

Aynı tarih itibarıyla BIST 50 endeksi 9.510,26 seviyesinde. BIST 50, Türkiye'nin en büyük 50 şirketinin performansını takip ediyor.

BIST 100

26 Ekim 2025'te BIST 100 endeksi 10.941,79 seviyesinde. BIST 100, toplamda 100 büyük şirketin performansını izliyor. Endeks, hafta içinde en düşük 10.109,02 puanı, en yüksek 11.158,05 puanı gördü.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
60.2
25.705.427.996,65
% 2.82
18:10
THYAO
297
25.126.837.234,00
% 4.49
18:10
ISCTR
13.18
19.159.886.780,88
% 9.29
18:10
YKBNK
32.76
15.041.630.827,90
% 7.91
18:10
GARAN
131.6
14.530.506.819,80
% 4.28
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

