Borsa İstanbul Özeti 27 Aralık Cumartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 100 endeksi, güne 4,24 puan ve yüzde 0,04 artışla 11.340,42 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.228,55 puanı, en yüksek 11.352,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kaybederek 11.294,37 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 76,72 puan ve yüzde 0,62 azalışla 12.229,25 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,49 ve mali endeks yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 55'i geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.