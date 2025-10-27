Borsa İstanbul Özeti 27 Ekim Pazartesi 2025 BIST Yorumları

**BIST 30:

BIST 30 endeksi, 27 Ekim 2025'te 11.950,29 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0,19 olarak kaydedilmiştir. Son günlerde piyasa koşulları dalgalı bir seyir izliyor. Bu durum, yatırımcıların risk iştahında belirsizlikler yaratmaktadır. Endeksin değerinde gözlemlenen küçük geri çekilmeler bununla ilgilidir. Önde gelen sanayi şirketleri, endeksin yönünü belirlemede önemli bir rol oynamaktadır.

**BIST 50

BIST 50 endeksi, 27 Ekim 2025'te 9.493,99 seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0,17 olarak gerçekleşti. Makroekonomik göstergelerdeki istikrarsızlık, endeksi baskı altında tutmaktadır. İç piyasalardaki belirsizlikler de bu durumu etkileyen unsurlardandır. Yatırımcılar, birikimlerini korumak için daha güvenli limanlar arayışına girmiştir. Bu da BIST 50’nin performansını doğrudan etkilemektedir. Uzmanlar, belirsizlik devam ederse dalgalanmaların sürebileceği düşüncesindedir.

**BIST 100

BIST 100 endeksi, 27 Ekim 2025'te 10.928,37 seviyesindedir. Günlük değişim oranı -0,12 olarak kaydedilmiştir. Global piyasalarda karışık bir hava hâkimdir. İç tüketime dair endişeler de endeksteki düşüşü etkilemektedir. Yatırımcılar arasında belirsizlik sürmektedir. Bu, endeksin yönünü belirleyen önemli bir faktördür.

