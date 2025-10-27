FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 27 Ekim Pazartesi 2025 BIST Yorumları

27 Ekim 2025'te BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksi, sırasıyla 11.950,29, 9.493,99 ve 10.928,37 seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranları sırasıyla -0,19, -0,17 ve -0,12 olarak kaydedildi. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların belirsizlik hissini artırırken, iç piyasalardaki istikrarsızlık da bu durumu pekiştiriyor. Uzmanlar, belirsizlik devam ederse dalgalanmaların süreceğini öngörüyor.

Ezgi Sivritepe

**BIST 30:

BIST 30 endeksi, 27 Ekim 2025'te 11.950,29 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0,19 olarak kaydedilmiştir. Son günlerde piyasa koşulları dalgalı bir seyir izliyor. Bu durum, yatırımcıların risk iştahında belirsizlikler yaratmaktadır. Endeksin değerinde gözlemlenen küçük geri çekilmeler bununla ilgilidir. Önde gelen sanayi şirketleri, endeksin yönünü belirlemede önemli bir rol oynamaktadır.

**BIST 50

BIST 50 endeksi, 27 Ekim 2025'te 9.493,99 seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0,17 olarak gerçekleşti. Makroekonomik göstergelerdeki istikrarsızlık, endeksi baskı altında tutmaktadır. İç piyasalardaki belirsizlikler de bu durumu etkileyen unsurlardandır. Yatırımcılar, birikimlerini korumak için daha güvenli limanlar arayışına girmiştir. Bu da BIST 50’nin performansını doğrudan etkilemektedir. Uzmanlar, belirsizlik devam ederse dalgalanmaların sürebileceği düşüncesindedir.

**BIST 100

BIST 100 endeksi, 27 Ekim 2025'te 10.928,37 seviyesindedir. Günlük değişim oranı -0,12 olarak kaydedilmiştir. Global piyasalarda karışık bir hava hâkimdir. İç tüketime dair endişeler de endeksteki düşüşü etkilemektedir. Yatırımcılar arasında belirsizlik sürmektedir. Bu, endeksin yönünü belirleyen önemli bir faktördür.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ADESE
4.08
1.587.519.136,44
% -1.69
10:09
TEHOL
41.08
831.344.718,56
% 2.34
10:09
THYAO
297.25
824.008.434,25
% 0.08
10:09
AKBNK
59.95
784.440.092,65
% -0.42
10:09
ISCTR
12.92
720.584.553,72
% -1.97
10:09
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

