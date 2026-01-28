Borsa İstanbul Özeti 28 Ocak Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30

BIST 30 endeksi, 14.339,53 puan seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,36'dır. Bu olumlu performans, yatırımcıların piyasa beklentileriyle destekleniyor. Şirket bilançolarında gözlemlenen iyileşmeler de etkili. BIST 30, Türkiye'nin en büyük şirketlerini barındırdığı için önemini koruyor. Ekonomik büyüme, sanayi verileri ile beraber endeksi yukarı yönlü itiyor.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 11.450,81 puan ile işlem görüyor. Gün içinde %0,34'lük bir yükseliş göstermektedir. Piyasa, bankacılık ve enerji sektöründeki şirketlerin performansıyla güçleniyor. Endeks, Türkiye'nin önde gelen 50 şirketini kapsıyor. Yatırımcı ilgisi, artan şirket kârları ve ekonomik iyimserlikle birleşiyor. Bu durum, piyasa değerinin yükselmesine katkıda bulunuyor.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 13.150,12 puan seviyesindedir. Günlük değişim oranı %0,33'tür. Olumlu değişim, yatırımcı güveninin artmasıyla ilişkilendirilmektedir. BIST 100, Türkiye'nin borsa piyasasının genel sağlığını yansıtır. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. Ekonomik verilerin pozitif seyri, global piyasalardaki hareketler endeksi etkiliyor.