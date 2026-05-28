2 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!
2 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

2 Haziran Bim kataloğu yayınlandı! Bim market bu hafta da yeni atıştırmalıklar ve kişisel bakım ürüneriyle dolu. Bim de bu hafta salı gününden itibaren geçerli olacak avantajlı fırsatları kaçırmamak için bim salı aktüel broşürünü şimdiden inceleyebilirsiniz. Aradığınız tüm detaylara güncel bim aktüel ürünler listelerinden ulaşmak için bizi takipte kalın!

BİM'de 2 Haziran'dan itibaren atıştırmalıklardan kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Un, pirinç, bakliyat ve salça çeşitleri gibi temel gıdaların yanında soğuk kahveler, kurabiyeler, bisküviler ve çeşitli çikolatalı gofretler de raflardaki yerini alıyor. Ayrıca deterjan, çamaşır suyu ve temizlik bezleri ile makyaj ürünleri, Sinoz cilt bakım kremleri ve kişisel hijyen ürünleri de bu salı BİM'de!

  • Buğday unu Nora 5 kg 109 TL
  • Yerli pilavlık pirinç Efsane 5 kg 275 TL
  • Tam buğday kalem makarna Pasta Veneta 350 g 25 TL
  • Tagliatelle makarna Makaroma 500 g 97,50 TL
  • Makarna çeşitleri Filiz 500 g 24,50 TL
  • Noodle körili Ottomie 75 g 9,75 TL
  • Bulgur çeşitleri Yayla 1 kg 39,50 TL
  • Lavaş ekmeği Chef Alberto 1000 g 85 TL
  • Susamlı grissini Uno 125 g 39,50 TL
  • Siyah zeytin Cem 2 kg 219 TL
  • Beyaz sirke Ankara 5 l 72,50 TL
  • Sirke Fit-X Plus Zühre Ana 250 ml 159 TL
  • Domates salçası Tukaş 1650 g 134,50 TL
  • Rendelenmiş domates Merko Gusdo 700 g 39,50 TL
  • Reçel çeşitleri Seğmen 800 g 129 TL
  • Rafine kaya tuzu Sofra 1500 g 19,50 TL
  • Dilimli salatalık turşusu çeşitleri Melis 39,50 TL
  • Ajvar çeşitleri Burcu 310 g 49,50 TL
  • Sos çeşitleri Tat 59,50 TL
  • Değirmenli çeşni çeşitleri Gourmy 80&90 g 49,50 TL
  • Baharat çeşitleri Green Life 250 g 79,50 TL
  • İnce öğütülmüş yulaf ezmesi Eti Lifalif 665 g 105 TL
  • Tiramisu seti Pesotti Volcano 200 g 119 TL
  • Topping sos çeşitleri Kent Boringer 300 g 65 TL
  • Kahve şurubu çeşitleri Kent Boringer 300 ml 99 TL
  • Çikolatalı kruvasan Today 240 g 79 TL

  • Soğuk kahve çeşitleri Obsesso 250 ml 50 TL
  • Mısır çerezi Çerezos 3x26 g 21 TL
  • Patlamış mısır Topzcorn 160 g 39,50 TL
  • Çilekli kuru meyve küpleri Nfest 20 g 17,50 TL
  • Karamel dolgulu waffle Holland 252 g 65 TL
  • Muz&vanilya aromalı marshmallow Sweeto 40x10 g 159 TL
  • Hindistan cevizi aromalı maden suyu Avşar 6x200 ml 65 TL
  • Tahıl patlaklı kakaolu bisküvi Eti Burçak 351 g 69 TL
  • Kakaolu fındıklı krema Ülker Fındık Rüyası 625 g 175 TL
  • Yer fıstığı krema çeşitleri Emsal 1000 g 169 TL
  • Sütlü çikolata kaplı orman meyveli yaş pasta Ülker 395 g 249 TL
  • Tahinli kurabiye Koska 225 g 99 TL
  • Granüllü beze Mehmet Reis 100 g 59 TL
  • Sütlü çikolata ve şeker kaplı pirinç patlağı Nestle Snax 80 g 69 TL
  • Fındık kremalı beyaz çikolatalı gofret Kinder Bueno 39 g 36 TL
  • Organik pirinç ve buğday patlağı Gerber 35 g 99 TL
  • Kakao kaplamalı çikolata kremalı kek Papita Donut 40 g 12 TL
  • İnce kraker çeşitleri Crackfers 150 g 35 TL
  • Polonya şekeri Kuki Kültür 23 g 9,75 TL
  • Sütlü çikolata kaplı kek Kinder Pingui 4x30 g 93 TL
  • Kakao kaplamalı fındık kremalı gofret Torku 25 g 6,75 TL
  • Meyve ve yoğurt aromalı karışık yumuşak şekerleme Haribo Tropifrutti 200 g 49 TL
  • Metro büyük boy 50,4 g 17,50 TL
  • Çikolatalı & fındıklı kek Eti Browni Intense 48 g 21 TL
  • Ülker çikolatalı gofret maxi 47 g 14,75 TL
  • Kakao kremalı oyuncaklı tüp yumurta Bonart 20 g 89 TL

  • Diş macunu Max White Colgate 75 ml x2 99 TL
  • Soda plus lavanta Miss 500 g 59 TL
  • Çamaşır suyu Güldal 4 l 79 TL
  • Lavabo fayans temizleyici Mr.Bee 1500 ml 95 TL
  • Yüzey temizleyici Doa 2500 ml 89 TL
  • Sıvı çamaşır deterjanı Miss 1500 ml 139 TL
  • Sıvı sabun Fax 3000 ml 99 TL
  • Çamaşır suyu beyaz sabun Klorak 1 l 49 TL
  • Bulaşık makinesi temizleyici Sparx 250 ml 65 TL
  • Bulaşık makinesi tuzu Sparx 1,5 kg 65 TL
  • Bulaşık makinesi parlatıcı ve kurutucu Sparx 400 ml 65 TL
  • Wc blok mavi su Welinax 2x50 g 52,50 TL
  • Çamaşır parfümü Yumoş 200 g 199 TL
  • Renkli silikon sünger Quickdish 95 TL
  • Mikrofiber bez Quickdish 7'li 139 TL
  • Temizlik bezi seti Mr.Green 6'lı 149 TL
  • Hijyenik ped Scarlett 18'li 44,50 TL
  • Tüy dökücü krem Epi 100 ml 75 TL
  • Duş jeli Hobby 750 ml 79 TL
  • Çocuk diş fırçası havuç figürlü Powerdent 59 TL
  • Yetişkin diş fırçası Powerdent 49 TL
  • Katı sabun Mehmet Aydın 640 g 109 TL
  • Saç serumu Dove 100 ml 89 TL
  • Pump sprey deodorant Nivea 75 ml 109 TL
  • Mini jel Glade 70 g 69 TL
  • Saç fırçası Difaş 65 TL
  • Bb krem set Note 179 TL
  • Gözaltı kapatıcısı Note 149 TL
  • Allık Note 179 TL
  • Lip oil Note 199 TL
  • Yüz bakım kremi Sinoz 50 ml 259 TL
  • Göz kremi Sinoz 15 ml 239 TL
  • Yüz temizleme jeli Sinoz 200 ml 159 TL
  • Peeling etkili makyaj temizleme pamuğu Innosense 40'lı 45 TL

Bu içerik 28 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

