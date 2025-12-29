FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 29 Aralık Pazartesi 2025 BIST Yorumları

29 Aralık 2025 tarihinde borsa endeksleri, yatırımcılar için olumlu işaretler sunuyor. BIST 30 endeksi 12.247,38 puanda, BIST 50 endeksi ise 9.797,30 seviyesinde işlem görmekte. BIST 100 endeksi de 11.311,39 puana ulaşarak Türkiye'nin en büyük şirketlerini temsil ediyor. Günlük değişim oranları %0,15 ve %0,14 olarak belirlenirken, bu rakamlar piyasa trendleri hakkında ipuçları veriyor.

BIST 30 29 Aralık 2025

29 Aralık 2025 tarihinde BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 12.247,38 seviyesindeydi. Günlük değişim oranı %0,15 olarak kaydedildi. Bu değer, yatırımcılar arasında olumlu bir havanın hâkim olduğunu gösteriyor. Ayrıca borsa için yeni bir haftanın başlangıcında istikrarlı bir performans sergiliyor. Üst düzey şirketlerin yer aldığı bu endeks, piyasa trendlerini takip eden yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

BIST 50 29 Aralık 2025

BIST 50 endeksi, 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla saat 10:15'te 9.797,30 seviyesinde işlem gördü. Günlük değişim oranı %0,14 olarak belirlendi. Bu endeks, piyasa dinamiklerini daha iyi anlama imkanı sağlıyor.

BIST 100 29 Aralık 2025

29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla BIST 100 endeksi, saat 10:15'te 11.311,39 seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişimi %0,15 olarak kaydedilmektedir. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük ve önemli şirketlerini kapsayan bir yapı sunuyor. Ayrıca ekonomik göstergelere dair önemli bilgiler sağlıyor. Borsa piyasasındaki genel fiyat hareketlerini yansıtma konusunda önemli bir araç işlevi görüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TERA
174.9
6.642.568.026,60
% -9.98
11:09
PEKGY
14.47
3.662.372.739,66
% -3.98
11:09
ALTINS1
97.37
1.874.797.685,98
% -1.65
11:09
TRALT
41.8
1.850.063.171,86
% -4.74
11:02
THYAO
265.5
1.828.242.589,25
% -0.93
11:09
