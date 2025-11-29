FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 29 Kasım Cumartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 analizleri, piyasalardaki belirsizlik ve dalgalanmaları dün gözler önüne serdi. BIST 30 endeksi 11.911,70 puanda, BIST 50 endeksi 9.488,98 puana geriledi. BIST 100 endeksi ise 10.898,70 puanda işlem gördü. Ekonomik gelişmeler ve makroekonomik göstergeler stratejik kararların alınmasında kritik öneme sahip.

Borsa İstanbul Özeti 29 Kasım Cumartesi 2025 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi

28 Kasım 2025 tarihinde BIST 30 endeksi 11.911,70 puan seviyesinden işlem gördü. Gün içinde % -0.25'lik bir düşüş yaşadı. Bu değerler, piyasalardaki dalgalanmaları gösterdi. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Piyasa koşullarını yakından izlemeleri bekleniyor. BIST 30 endeksindeki büyük şirketlerin performansı ise önemli bir etken. Bu performans, genel piyasa gidişatını etkilemeye devam ediyor.

BIST 50 İncelemesi

BIST 50 endeksi, dün 9.488,98 puana geriledi. Gün içinde % -0.37'lik bir değer kaybı yaşandı. Düşüş, yatırımcılar arasında karışık duygulara neden oldu. Piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik gelişmeler etkili. BIST 50'deki şirketlerin finansal sonuçları önemli. Makroekonomik göstergeler yatırımcıların stratejilerini belirledi. Bu endeks, piyasa eğilimleri hakkında değerli ipuçları sundu. Yatırımcılar bu durumu dikkatlice takip etti.

BIST 100 Gözlemi

BIST 100 endeksi, dün itibarıyla 10.898,70 puan seviyesinde. Gün içerisinde % -0.43'lük bir düşüş yaşadı. Bu durum, Türk borsa piyasasındaki dalgalı seyrin yansıması olarak değerlendirildi. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 hissesini barındırıyor. Bu nedenle önemli bir gösterge işlevi taşıyor. Global ekonomik koşullar da iç piyasayı doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar bu volatiliteye karşı temkinli olmalı. Kararlarını sağlam bir analiz ile desteklemelidir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
272.75
8.647.548.492,50
% 0.09
18:10
PEKGY
9.96
8.598.707.337,64
% -9.95
18:10
ISCTR
13.57
6.479.891.340,50
% 1.72
18:10
AKBNK
64.75
6.323.791.257,20
% 1.57
18:10
GUBRF
312.75
5.969.869.447,75
% -2.42
18:10
borsa borsa bugün
