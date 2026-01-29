Borsa İstanbul Özeti 29 Ocak Perşembe 2026 BIST Yorumları

BIST 30: Piyasalarda Pozitif Seyir Devam Ediyor

29 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi, 14.786,23 seviyesine ulaştı. Günlük bazda 0.92’lik bir artış gösterdi. Bu güçlü yükseliş, yatırımcıların piyasa güveninin artmasıyla destekleniyor. Ayrıca, olumlu gerçekleşen ekonomik veriler de bu durumu pekiştiriyor. İleriye dönük beklentiler, Türkiye ekonomisindeki toparlanma sürecinin hız kazanmasıyla şekilleniyor. BIST 30’un performansının güçlenmesi bekleniyor. Yatırımcılar dikkatle ikinci çeyrek raporlarını takip ediyor. Bu raporlar, gelişmelerin sürdürülebilirliğini belirleyecektir.

BIST 50: Orta Ölçekli Şirketlerde Yükseliş Trendi

BIST 50 endeksi, 29 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15’te 11.750,81 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0.78 olarak belirlendi. Orta ölçekli şirketlerin güçlü dinamiği, piyasalardaki olumlu gidişata katkıda bulunuyor. Yatırımcılar, BIST 50’deki bu artışın hangi şirketleri öne çıkardığını merakla izliyor. Özellikle teknoloji ve sanayi sektörlerindeki büyüme dikkat çekiyor. Bu büyüme, önümüzdeki süreçte endeksin performansını olumlu yönde etkilemeye devam edecektir.

BIST 100: Genel Pazar Endeksi İstikrarlı Yükselişte

BIST 100 endeksi, 29 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 13.502,29 seviyesine ulaştı. Bu sırada %0.71 oranında bir günlük artış yaşandı. Genel piyasa ruhu, yatırımcıların BIST 100 üzerinde temkinli ama kararlı adımlar atmasına yol açıyor. Bu artış, piyasalardaki istikrar arzusunun bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Ekonomik reformlar, finansal istikrarın sağlanması yönünde atılan adımlarla destekleniyor. Bu durum, BIST 100’ün potansiyelinin artabileceği düşüncesini güçlendiriyor.