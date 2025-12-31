FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 31 Aralık Çarşamba 2025 BIST Yorumları

31 Aralık 2025 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, artış oranlarıyla dikkat çekmiştir. BIST 30, 12.235,24 puana ulaşarak güven artırmıştır. BIST 50, 9.768,93 puanla yatırımcı ilgisini pekiştirmiştir. BIST 100 ise 11.249,67 puana çıkarak ekonomik istikrarı yansıtmıştır. Bu olumlu gelişmeler, döviz kurlarındaki istikrar ve sanayi üretimindeki artışla desteklenmektedir. Piyasalardaki olumlu seyrin devam etmesi beklenmektedir.

Cansu Akalp

BIST 30 Analizi

31 Aralık 2025 tarihinde BIST 30 endeksi, 10:15 saatinde 12.235,24 puana ulaşmıştır. Günlük artış oranı %0,26'dır. Bu olumlu seyrin arkasında istikrarlı büyüme bulunmaktadır. Döviz kurlarındaki istikrar da etkili olmuştur. Ülke ekonomisindeki gelişmeler, BIST 30’un önde gelen şirketlerini etkilemiştir. Bu durum, yatırımcı güvenini artırmıştır. Global piyasalardaki hareketlilik de BIST 30'un yükselişinde etkili olmuştur. Yurtdışındaki gelişmeler, endeksi desteklemiştir.

BIST 50 İçgörüsü

BIST 50 endeksi, 31 Aralık 2025 tarihinde 10:15 itibarıyla 9.768,93 puana çıkmıştır. Artış oranı %0,26’dır. Bu artış, potansiyel büyüme ile ilişkilidir. Yatırımcıların risk iştahındaki artış da etkili olmuştur. BIST 50, geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmektedir. Endeks içindeki firmaların dengeli performansı, güveni desteklemektedir. Sektörel bazda yaşanan olumlu gelişmeler, yatırımcı ilgisini artırmaktadır. Bu durum, endeksin büyümesine katkı sunmaktadır.

BIST 100 Değerlendirmesi

31 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15’te BIST 100 endeksi, 11.249,67 puana ulaşmıştır. Günlük artış oranı %0,26’dır. Bu yükseliş, Türkiye’nin ekonomik istikrarına bağlıdır. Sanayi üretimindeki artış da bu durumu desteklemektedir. BIST 100, yatırımcılara geniş bir yatırım yelpazesi sunmaktadır. Piyasalardaki belirsizliklerin azalması, yatırımcı güvenini artırmıştır. Bankacılık ve sanayi sektöründeki güçlü performanslar, BIST 100’ün yükselişinde önemli olmuştur. Endeksin gelişimi, piyasa dinamikleri ve ekonomik verilerle desteklenmektedir.

