Borsa İstanbul Özeti 31 Mart Salı 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100, 31 Mart 2026 tarihli güncel verileriyle yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 30 endeksi 14.350,07 seviyesine, BIST 50 ise 11.298,19 seviyesine ulaştı. BIST 100 ise 12.650,59 seviyesinde işlem görmekte. Piyasalardaki genel hava, yatırımcıların gelecekteki potansiyeli takip etmesine olanak tanıyor. Bu endeksler, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin performansını yansıtarak yatırım stratejileri için önemli bir temel oluşturuyor.

BIST 30 Üzerine Değerlendirme

BIST 30 endeksi, 31 Mart 2026 tarihinde 14.350,07 seviyesine ulaştı. Bu günlük değişim %0,22’dir. Piyasa, genel olarak pozitif bir hava içinde işlem görüyor. Yatırımcılar, endeksin gelecekteki potansiyelini takip ediyor. BIST 30, Türkiye'deki en büyük ve en likit şirketlerin performansını yansıtmaktadır. Bu durum, yatırımcılar için anlamlı bir gösterge oluşturmaktadır. Ayrıca, sabahki veriler ışığında, endeksi nasıl şekillendirecekleri izleniyor. Gelecek haftalar için beklentiler dikkate alınacaktır.

BIST 50 Performansı

BIST 50, 31 Mart 2026 tarihindeki işlemlerde 11.298,19 seviyesine ulaştı. Günlük değişim oranı ise %0,23 olarak belirlendi. Bu artış, piyasalardaki genel iyimserliğin bir yansımasıdır. BIST 50, 50 büyük şirketin hisse senetlerinin performansını takip eder. Bu nedenle, düzenli bir yatırım stratejisi geliştirmek isteyen yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır.

BIST 100 Gözlemi

BIST 100 endeksi, 31 Mart 2026 tarihinde 12.650,59 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişimi ise %0,19 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, borsa genelinde yaşanan hareketliliğin bir göstergesidir. Piyasa katılımcıları için önemli bir sinyal oluşturmaktadır. BIST 100, Türkiye’nin en büyük şirketlerini içermektedir. Bu nedenle, ekonomik gelişmelerin ve global trendlerin etkisini en iyi yansıtan endekslerden biridir. Bugünkü verilerle birlikte, yatırımcıların piyasa trendlerini nasıl değerlendireceği merak konusu haline geliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
245.5
1.596.236.283,90
% -0.61
10:34
KTLEV
71
1.453.765.975,35
% -6.08
10:34
AKBNK
67
1.425.325.506,35
% 2.13
10:34
TRALT
42.26
1.116.369.360,12
% 3.12
10:34
THYAO
290.5
1.111.379.723,25
% 0.61
10:34
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

