Borsa İstanbul Özeti 4 Ekim Cumartesi 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,02 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 224,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 127,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,36, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 8,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, eylülde aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde reel efektif döviz kuru, hazine nakit dengesi, sanayi üretimi verilerinin yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Avrupa Merkez Bankasının toplantı tutanaklarının Almanya'da fabrika siparişleri ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini kaydetti.