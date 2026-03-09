FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 9 Mart Pazartesi 2026 BIST Yorumları

9 Mart 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde gözlemlenen düşüşler, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimleri ve piyasalardaki belirsizlikle ilişkilidir. BIST 30 endeksi %1,37, BIST 50 endeksi %1,48, BIST 100 endeksi ise %1,40 değer kaybetmiştir. Global ekonomik veriler ve büyük sanayi şirketlerinin hisse değerlerinde yaşanan gerilemeler, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açmaktadır. Bu durum, piyasa dinamiklerinin önemini artırmaktadır.

Borsa İstanbul Özeti 9 Mart Pazartesi 2026 BIST Yorumları
Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30: 9 Mart 2026 Durumu

9 Mart 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 10:15 itibarıyla 14.331,98 seviyesinde işlem görmektedir. Gün içerisinde %1,37’lik bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüş, piyasalardaki genel belirsizlikle ilişkilidir. Yatırımcıların riskten kaçınma eğilimleri de etkili olmuştur. Global ekonomik verilerin olumsuz yansıması dikkat çekmektedir. Büyük sanayi şirketlerinin hisse değerleri de etkilenmiştir. BIST 30’un performansı bu durumdan olumsuz yönde etkilenmiştir. Yatırımcılar, dikkatlice değerlendirmelidir. Önümüzdeki günlerde piyasa dinamikleri hakkında ipuçları verebilir.

BIST 50: 9 Mart 2026 Durumu

BIST 50 endeksi, 9 Mart 2026 tarihi itibarıyla 10:15 saatinde 11.296,51 değerine gerileyerek işlem görmektedir. Gün içerisinde %1,48’lik bir düşüş göstermiştir. Olumsuz gelişmeler, piyasalardaki dalgalanma ile oluşmaktadır. Ekonomik belirsizlikler de bu durumu etkilemiştir. Yatırımcılar, enerji ve finans sektörlerindeki dalgalanmaları gözlemlemektedir. Hisselerin durumunu bu ortamda temkinli bir yaklaşım benimseyerek değerlendirmektedirler. BIST 50'nin gelecekteki yönü, global ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekillenecektir.

BIST 100: 9 Mart 2026 Durumu

9 Mart 2026 tarihinde BIST 100 endeksi, 10:15 itibarıyla 12.613,10 seviyesinden işlem görmektedir. Gün içerisinde %1,40’lık bir değer kaybı yaşamıştır. Yatırımcıların risk iştahındaki azalma bu düşüşle ilişkilidir. Piyasalardaki genel huzursuzluk da etkili olmuştur. Büyük hisselerde yaşanan satış baskıları dikkat çekmektedir. Bu durum, endeksin performansını olumsuz şekilde etkilemiştir. Yatırımcıların, son verilere dikkat etmesi büyük önem taşımaktadır. BIST 100'ün gelecekteki yönü, iç piyasa dinamikleri ile dış etkenlerle bağlantılı olacaktır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
273.5
3.887.890.424,00
% 6.01
10:51
THYAO
265.5
3.474.494.814,00
% -4.07
10:51
ASELS
323.75
2.656.820.056,50
% -2.92
10:51
ISCTR
13.55
1.856.526.764,51
% -4.71
10:51
AKBNK
71.05
1.286.876.484,05
% -4.05
10:51
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

