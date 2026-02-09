Borsa İstanbul Özeti 9 Şubat Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 9 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 14.925,92 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişimi %1,01 oranında artış göstermiştir. Bu yükseliş, yatırımcıların olumlu piyasa beklentilerinden kaynaklanıyor. Ayrıca, şirketlerin pozitif finansal performansları da bu artışa katkı sağlıyor. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin performansını yansıtır. Bu durum, genel ekonomik sağlığın da bir göstergesidir. Yatırımcılar, bu olumlu trendin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Teknik analizler ve piyasa durumları dikkatle izleniyor.

BIST 50 Gözlemi

BIST 50 endeksi, 11.843,39 seviyesine ulaşarak %0,99’luk bir günlük artış göstermiştir. Bu yükseliş, geniş bir şirket grubunun etkisiyle meydana gelmiştir. Piyasa katılımcıları bu durumu yatırım iştahının artışıyla ilişkilendiriyor. BIST 50, sektörel çeşitlilik sunarak yatırımcılara fırsatlar sağlıyor. Ülke ekonomisinin dinamiklerine göre şekillenmeye devam etmektedir. Özellikle bazı sektörlerdeki olumlu gelişmeler, BIST 50 üzerinde etkili olmaktadır. Bu etkilerin önümüzdeki günlerde nasıl gelişeceği takip edilmektedir.

BIST 100 Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, 13.641,51 değerinde işlem görüyor. Günlük değişimi %0,88 oranında kaydedilmiştir. Bu durum, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin performansını yansıtıyor. Aynı zamanda genel piyasa durumunu gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, endeksi etkileyen ulusal ve uluslararası koşulları değerlendiriyor. BIST 100, geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Böylece, yatırım fırsatlarının çeşitlenmesi için önemli bir platform olma niteliğini koruyor.