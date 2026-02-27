A101'e overlok makinesi geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101’in 5 Mart Perşembe kataloğunda öne çıkan ürünler arasında Nordmende ve Onvo marka televizyonların yanı sıra Revolt ve Apec markalı motosikletler bulunuyor. Ev işlerini kolaylaştıracak Kiwi koltuk yıkama makinesi ve Singer overlok makinesi gibi cihazların yanında mutfaklar için Paşabahçe cam ürünleri, şık mobilya seçenekleri ve evcil hayvan sahiplerine özel akıllı kedi tuvaleti gibi çözümler de raflardaki yerini alıyor.

Aldın Aldın gıda fırsatları

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Nordmende 50" 50nm1105 4k whale tv 14,799 TL

Onvo 43" 43vq80f2fa frameless fhd whale os 10 qled tv 10,799 TL

Onvo 32" 32vq80f2ha frameless hd whale os 10 qled tv 6,899 TL

Piranha 7848 kablosuz oyuncu hoparlörü 599 TL

Go mobile kablosuz mouse 99,50 TL

Piranha 2071 bluetooth gaming kulaklık 649 TL

Kiwi kwp-8555 gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 7,999 TL

Kiwi kc-8217 doğrayıcı 599 TL

Akel af380 midi fırın 38 l 2,299 TL

Pierre cardin elektrikli çay makinesi 1,199 TL

Aprilla ahs 2013 saç düzleştirici 329 TL

Piranha pvc-4005 araç tipi el süpürgesi 499 TL

Sinbo katı meyve sıkacağı / blender seti 1,799 TL

Singer 14sh654 overlok makinesi 8,499 TL

Kiwi kcc 4322 koltuk ve halı yıkama makinesi 4,199 TL

Fantom carbon dc500 dikey süpürge 1,849 TL

Revolt rsx6 125 cc benzinli motosiklet 59,990 TL

Apec 125 cc benzinli motosiklet 39,990 TL

Apec 49,4 cc benzinli moped 39,990 TL

Weigo pelüş koala 499 TL

Oyuncak fincanlı çay vakti seti 319 TL

Pilsan oyuncak eğlenceli uçaklar 429 TL

Oyuncak sevimli puset 199 TL

Oyuncak çift konteynırlı tır 179 TL

Oyuncak almira banyolu yatak odası 189 TL

Oyuncak funny baby hamburger 399 TL

Oyuncak ksilofonlu bultak araba 279 TL

Oyuncak doktor çantası 129 TL

Birlikte oynayalım kitapları 35 TL

Tetra tower tetris denge oyunu 129 TL

Kutu oyunu buz kırma 149 TL

Oyun hamuru ve çiftlik şekilleri seti 99,50 TL

Çocuk akademi 7'den 70'e türkiye atlası 379 TL

Paşabahçe harvest kavanoz 149 TL

Paşabahçe bistro sürahi 149 TL

Paşabahçe invitation oval tabak 69,50 TL

Borcam cam kapaklı kare borcam 219 TL

Paşabahçe rain kase 4'lü 149 TL

Lav tokyo saklama kabı 600 cc 74,50 TL

Lav tokyo saklama kabı 880 cc 99,50 TL

Lav tokyo saklama kabı 1500 cc 129 TL

Lav tokyo saklama kabı 2600 cc 189 TL

Borosilikat mantar şekilli bardak 4'lü 199 TL

Borosilikat fincan 6'lı 149 TL

Figürlü matara 199 TL

Borosilikat popcorn kabı 219 TL

Borosilikat kase 3'lü 139 TL

Bambu tabaklı borosilikat 4 parça kupa seti 159 TL

Topkapı 12 parça porselen fincan takımı 469 TL

Kare saklama kabı 3,6 l 89,50 TL

Ottimo kulplu çay bardağı 6'lı 115 TL

Desenli sunum tepsisi 29,50 TL

Ahşap kek fanusu 199 TL

Vip ahmet saklama kabı 500 ml 22,50 TL

Deco trend saklama kabı 3x2,2 l 99,50 TL

Saklama kabı seti 8'li 99,50 TL

Ayran sürahisi 119 TL

Kapaklı mikser kabı 99,50 TL

Kase 4 l 69,50 TL

7 parça saklama kabı 135 TL

2'si 1 arada kapaklı termos bardak 449 TL

Tutmalı termos bardak 900 ml 399 TL

Pipetli figürlü bardak 99,50 TL

Beslenme kabı 24,50 TL

Süzgeç 3'lü 189 TL

Nehir süzgeçli maşa 139 TL

Bulaşıklık 119 TL

Sürgülü erzak kabı 109 TL

Metal matara 149 TL

Hobi kutusu 40 TL

2 katlı organizer 139 TL

Plastik askı 5'li 69,50 TL

Plastik çocuk elbise askısı 6'lı 49,50 TL

Erkek ayakkabı saklama kutusu 64,50 TL

Kadın ayakkabı saklama kutusu 54,50 TL

Yapay gül buketi 199 TL

Plastik organizerler 25 TL

5 kapaklı fırın bölmeli çok amaçlı dolap 2,999 TL

Puflu aynalı makyaj masası 4,999 TL

Metal ayaklı 3'lü zigon sehpa 999 TL

Dijital baskılı salon halısı 4 m² 1,149 TL

Dijital baskılı halı 120x180 cm 699 TL

Dijital baskılı yolluk 80x300 cm 749 TL

Dijital baskılı yolluk 80x150 cm 399 TL

Yastık alezi 2'li 249 TL

Silikon yastık 219 TL

Pierre cardin çift kişilik alez 579 TL

Pierre cardin tek kişilik alez 479 TL

Kadın/erkek yarım konç tenis çorabı 3'lü 59,50 TL

Para çantası 229 TL

Paketli perma ve lastik toka 34,50 TL

Saç tokası 2'li 89 TL

Taş saksı kaktüs/sukulent 59,50 TL

Canlı çiçek kalanchoe 119 TL

Canlı çiçek büyük boy sümbül 129 TL

Askılı balkon saksısı 57,50 TL

Balkon saksısı 6 l 52,50 TL

Yuvarlak saksı 9,5 l 67,50 TL

Yuvarlak saksı 3,75 l 32,50 TL

Felix kedi maması çeşitleri 85 g 19,50 TL

Felix sığır etli & tavuklu kedi maması 4x85 g 69,50 TL

Enjoy multi color tavuklu yetişkin kedi maması 10 kg 849 TL

Gourmet gold kedi maması çeşitleri 85 g 39,50 TL

Ton balıklı/tavuklu/havuçlu ödül maması 79,50 TL

Sıvı ödül maması 64,50 TL

King konserve kedi maması 400 g 39,50 TL

Friskies yetişkin kümes hayvanlı kuru mama 300 g 59,50 TL

Friskies tavuklu yaş kedi maması 85 g 17,50 TL

Dondurularak kurutulmuş tavuklu kedi otlu ödül maması 20 g 99,50 TL

Tavuk, ördek & mezgitli yaş kedi maması 85 g 32,50 TL

Kedi kanat figürlü göğüs tasması ve gezdirme seti 149 TL

Kiwi kppc-10830 evcil hayvan tarama fırçası 169 TL

Evcil hayvan tarağı 179 TL

Proline marsilya sabunlu kedi kumu 10 l 199 TL

Kiwi evcil hayvan su çeşmesi 799 TL

Kiwi kplb 10771 kendini temizleyen kedi tuvaleti 12,999 TL

