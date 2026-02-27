A101'e overlok makinesi geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101’in 5 Mart Perşembe kataloğunda öne çıkan ürünler arasında Nordmende ve Onvo marka televizyonların yanı sıra Revolt ve Apec markalı motosikletler bulunuyor. Ev işlerini kolaylaştıracak Kiwi koltuk yıkama makinesi ve Singer overlok makinesi gibi cihazların yanında mutfaklar için Paşabahçe cam ürünleri, şık mobilya seçenekleri ve evcil hayvan sahiplerine özel akıllı kedi tuvaleti gibi çözümler de raflardaki yerini alıyor.
Nordmende 50" 50nm1105 4k whale tv 14,799 TL
- Onvo 43" 43vq80f2fa frameless fhd whale os 10 qled tv 10,799 TL
- Onvo 32" 32vq80f2ha frameless hd whale os 10 qled tv 6,899 TL
- Piranha 7848 kablosuz oyuncu hoparlörü 599 TL
- Go mobile kablosuz mouse 99,50 TL
- Piranha 2071 bluetooth gaming kulaklık 649 TL
- Kiwi kwp-8555 gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 7,999 TL
- Kiwi kc-8217 doğrayıcı 599 TL
- Akel af380 midi fırın 38 l 2,299 TL
- Pierre cardin elektrikli çay makinesi 1,199 TL
- Aprilla ahs 2013 saç düzleştirici 329 TL
- Piranha pvc-4005 araç tipi el süpürgesi 499 TL
- Sinbo katı meyve sıkacağı / blender seti 1,799 TL
- Singer 14sh654 overlok makinesi 8,499 TL
- Kiwi kcc 4322 koltuk ve halı yıkama makinesi 4,199 TL
- Fantom carbon dc500 dikey süpürge 1,849 TL
Revolt rsx6 125 cc benzinli motosiklet 59,990 TL
- Apec 125 cc benzinli motosiklet 39,990 TL
- Apec 49,4 cc benzinli moped 39,990 TL
Weigo pelüş koala 499 TL
- Oyuncak fincanlı çay vakti seti 319 TL
- Pilsan oyuncak eğlenceli uçaklar 429 TL
- Oyuncak sevimli puset 199 TL
- Oyuncak çift konteynırlı tır 179 TL
- Oyuncak almira banyolu yatak odası 189 TL
- Oyuncak funny baby hamburger 399 TL
- Oyuncak ksilofonlu bultak araba 279 TL
- Oyuncak doktor çantası 129 TL
- Birlikte oynayalım kitapları 35 TL
- Tetra tower tetris denge oyunu 129 TL
- Kutu oyunu buz kırma 149 TL
- Oyun hamuru ve çiftlik şekilleri seti 99,50 TL
- Çocuk akademi 7'den 70'e türkiye atlası 379 TL
Paşabahçe harvest kavanoz 149 TL
- Paşabahçe bistro sürahi 149 TL
- Paşabahçe invitation oval tabak 69,50 TL
- Borcam cam kapaklı kare borcam 219 TL
- Paşabahçe rain kase 4'lü 149 TL
- Lav tokyo saklama kabı 600 cc 74,50 TL
- Lav tokyo saklama kabı 880 cc 99,50 TL
- Lav tokyo saklama kabı 1500 cc 129 TL
- Lav tokyo saklama kabı 2600 cc 189 TL
- Borosilikat mantar şekilli bardak 4'lü 199 TL
- Borosilikat fincan 6'lı 149 TL
- Figürlü matara 199 TL
- Borosilikat popcorn kabı 219 TL
- Borosilikat kase 3'lü 139 TL
- Bambu tabaklı borosilikat 4 parça kupa seti 159 TL
- Topkapı 12 parça porselen fincan takımı 469 TL
- Kare saklama kabı 3,6 l 89,50 TL
- Ottimo kulplu çay bardağı 6'lı 115 TL
- Desenli sunum tepsisi 29,50 TL
- Ahşap kek fanusu 199 TL
- Vip ahmet saklama kabı 500 ml 22,50 TL
- Deco trend saklama kabı 3x2,2 l 99,50 TL
- Saklama kabı seti 8'li 99,50 TL
- Ayran sürahisi 119 TL
- Kapaklı mikser kabı 99,50 TL
- Kase 4 l 69,50 TL
- 7 parça saklama kabı 135 TL
- 2'si 1 arada kapaklı termos bardak 449 TL
- Tutmalı termos bardak 900 ml 399 TL
- Pipetli figürlü bardak 99,50 TL
- Beslenme kabı 24,50 TL
- Süzgeç 3'lü 189 TL
- Nehir süzgeçli maşa 139 TL
- Bulaşıklık 119 TL
- Sürgülü erzak kabı 109 TL
- Metal matara 149 TL
- Hobi kutusu 40 TL
- 2 katlı organizer 139 TL
- Plastik askı 5'li 69,50 TL
- Plastik çocuk elbise askısı 6'lı 49,50 TL
- Erkek ayakkabı saklama kutusu 64,50 TL
- Kadın ayakkabı saklama kutusu 54,50 TL
- Yapay gül buketi 199 TL
- Plastik organizerler 25 TL
5 kapaklı fırın bölmeli çok amaçlı dolap 2,999 TL
- Puflu aynalı makyaj masası 4,999 TL
- Metal ayaklı 3'lü zigon sehpa 999 TL
Dijital baskılı salon halısı 4 m² 1,149 TL
- Dijital baskılı halı 120x180 cm 699 TL
- Dijital baskılı yolluk 80x300 cm 749 TL
- Dijital baskılı yolluk 80x150 cm 399 TL
- Yastık alezi 2'li 249 TL
- Silikon yastık 219 TL
- Pierre cardin çift kişilik alez 579 TL
- Pierre cardin tek kişilik alez 479 TL
- Kadın/erkek yarım konç tenis çorabı 3'lü 59,50 TL
- Para çantası 229 TL
- Paketli perma ve lastik toka 34,50 TL
- Saç tokası 2'li 89 TL
Taş saksı kaktüs/sukulent 59,50 TL
- Canlı çiçek kalanchoe 119 TL
- Canlı çiçek büyük boy sümbül 129 TL
- Askılı balkon saksısı 57,50 TL
- Balkon saksısı 6 l 52,50 TL
- Yuvarlak saksı 9,5 l 67,50 TL
- Yuvarlak saksı 3,75 l 32,50 TL
- Felix kedi maması çeşitleri 85 g 19,50 TL
- Felix sığır etli & tavuklu kedi maması 4x85 g 69,50 TL
- Enjoy multi color tavuklu yetişkin kedi maması 10 kg 849 TL
- Gourmet gold kedi maması çeşitleri 85 g 39,50 TL
- Ton balıklı/tavuklu/havuçlu ödül maması 79,50 TL
- Sıvı ödül maması 64,50 TL
- King konserve kedi maması 400 g 39,50 TL
- Friskies yetişkin kümes hayvanlı kuru mama 300 g 59,50 TL
- Friskies tavuklu yaş kedi maması 85 g 17,50 TL
- Dondurularak kurutulmuş tavuklu kedi otlu ödül maması 20 g 99,50 TL
- Tavuk, ördek & mezgitli yaş kedi maması 85 g 32,50 TL
- Kedi kanat figürlü göğüs tasması ve gezdirme seti 149 TL
- Kiwi kppc-10830 evcil hayvan tarama fırçası 169 TL
- Evcil hayvan tarağı 179 TL
- Proline marsilya sabunlu kedi kumu 10 l 199 TL
- Kiwi evcil hayvan su çeşmesi 799 TL
- Kiwi kplb 10771 kendini temizleyen kedi tuvaleti 12,999 TL
