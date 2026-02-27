BİM'e Emsan stand mikser geliyor! 6 Mart 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM 6 Mart kataloğu, mutfaktan kişisel bakıma kadar her evin ihtiyacına hitap eden oldukça zengin bir seçkiyle geliyor. Mutfak tarafında Kumtel ankastre setler ve şık Benante sunum ürünleri öne çıkarken Emsan stand mikser ve Heifer temizlik cihazları ev işlerini kolaylaştıracak pratik çözümler sunuyor. Kişisel bakımda ise lazer epilasyon cihazından saç şekillendiricilere kadar pek çok elektronik ürün de mevcut. Ayrıca yumak çeşitleri, valiz aksesuarları ve çocukları sevindirecek renkli oyuncaklarda raflarda yerini alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,750 TL
- Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,750 TL
- Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,250 TL
- Heifer hali ve koltuk yıkama makinesi 5,490 TL
- Heifer Power X şarjlı süpürge 6,750 TL
- Emsan Bella Gusto stand mikser inci beyazı 5,490 TL
- Heifer Chef’s mini blender 1,650 TL
- Arnica buharlı ütü 1,390 TL
- Pirantech buz başlıklı ipl lazer epilasyon cihazı 1,790 TL
- Kumtel seramik saç wag maşası 749 TL
- Polosmart saç düzleştirici 590 TL
- Polosmart saç şekillendirici 549 TL
- Polosmart hava üflemeli saç düzleştirici 2,990 TL
- Heifer saç kurutma makinesi 890 TL
- Range Fakir epilasyon aleti 449 TL
- Polosmart smart tartı 499 TL
- Naturalove 4’ü 1 arada tıraş makinesi kadın 599 TL
- Naturalove topuk törpüsü 399 TL
- Naturalove kaş düzeltici 175 TL
- Naturalove siyah nokta temizleyici 299 TL
- Naturalove elektrikli kirpik kıvırıcı usb’li 129 TL
- Naturalove tırnak bakım seti 299 TL
Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Ören Bayan Dora yumak çeşitleri 3’lü 89 TL
- Ören Bayan Dora yumak çeşitleri 3’lü 89 TL
- Ören Bayan Kristal yumak çeşitleri 3’lü 85 TL
- Çift kişilik kapitoneli yatak alezi 289 TL
- Tek kişilik kapitoneli yatak alezi 219 TL
- Yastık alezi 149 TL
- Fırın eldiveni 85 TL
- Mutfak önlüğü 145 TL
- Havlu saç bonesi 50 TL
- Maisonette yüz havlusu 100 TL
- Maisonette el havlusu 60 TL
- Dumanlı çok fonksiyonlu şarjlı akrobatik araba 879 TL
- Küvette bebek 159 TL
- Puzzle 1000 parça 199 TL
- Pelüş bilge koala 579 TL
- İş Bankası İlk sticker kitabım 209 TL
- Oyuncak meyveli gitar 159 TL
- Karakter bebekler 579 TL
- Lisanslı boyama kitabı 35 TL
- Oyuncak süpermarket arabası 199 TL
- Kurbağa denge oyunu 169 TL
- Çocuklar güvende hikaye kitapları 45 TL
- Piccolo Mondi çek bırak motosiklet 239 TL
- Comfort Family şönil çorap kadın 59 TL
- Casilli seamless lazer kesim sütyen 329 TL
- Casilli ince görünümlü içi polar külotlu çorap 299 TL
- Casilli 2’li meyve nakışlı hipster külot kadın 149 TL
- Homendra 8 bölmeli çok amaçlı dolap 1,999 TL
- Homendra ekmeklikli mutfak dolabı 1,499 TL
- North Pacific valiz etiketi 55 TL
- North Pacific valiz etiketi (diğer modeller) 49 TL
- North Pacific pasaport kılıfı 95 TL
- North Pacific valiz kılıfı kabin boy 129 TL
- North Pacific valiz kılıfı orta boy 155 TL
- North Pacific valiz kılıfı büyük boy 175 TL
- Valiz organizer set 6’lı 99 TL
- Kadın cüzdan 155 TL
- Kadın kol çantası 429 TL
- EQ Deco dekoratif duvar rafı 299 TL
- EQ Deco dekoratif ahşap kutu 179 TL
- EQ Deco ahşap fotoğraf çerçevesi 119 TL
- EQ Deco fotoğraf çerçevesi 199 TL
- Naturalove mini figürlü masa lambası 149 TL
- Articolo mıknatıs kapaklı defter 149 TL
- Articolo gold taşlı dekoratif obje 159 TL
- Articolo anahtarlık 69 TL
- Forever pelüş kar küresi 6,5 cm 199 TL
- Forever pelüş kar küresi 8 cm 249 TL
Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Bonera desenli emaye kızartma tenceresi 22 cm 429 TL
- Bonera desenli emaye kızartma tenceresi 22 cm 429 TL
- Bonera desenli emaye bakraç 20 cm 429 TL
- Bonera desenli emaye saklama kabı seti 3’lü 599 TL
- Bonera desenli emaye sosluk 14 cm 329 TL
- Muffin kek kalıbı 12’li 199 TL
- Lav Terra meşrubat bardağı 3’lü 119 TL
- Lav cam kase 25 TL
- Lav Terra su bardağı 3’lü 109 TL
- Kapaklı renkli cam şişe 400 ml 89 TL
- Desenli cam kepçe altlığı 79 TL
- Rakle bambu kapaklı desenli kavanoz 880 cc 119 TL
- Rakle bambu kapaklı desenli kavanoz 500 cc 109 TL
- Cam yağlık 750 ml 39 TL
- Benante akasya standlı tuzluk/biberlik/peçetelik seti 349 TL
- Benante akasya tepsi 289 TL
- Benante akasya sunumluk/çerezlik çeşitleri 129 TL
- Saklama kabı seti 3’lü 49 TL
- Tek fiyat mutfak gereçleri 39 TL
- Süzgeç çeşitleri 59 TL
- Silikon mutfak gereçleri 79 TL
- Kare badya 9,5 L 59 TL
- Hobby Life 4 bölmeli organizer saklama kutusu 89 TL
- Silikon pişirme matı 85 TL
- Hobby Life soğan/patates saklama kabı 12 L 189 TL
- Benante desenli fırın kabı 599 TL
- Paşabahçe Invitation oval servis tabağı 2’li 99 TL
- Benante desenli kayık servis tabağı 28,5 cm 149 TL
- Benante desenli kayık servis tabağı 25 cm 99 TL
- Benante desenli dikdörtgen servis tabağı 89 TL
- Benante desenli makarna tabağı 99 TL
- Glass in Love akasya kapaklı gravürlü cam baharatlık 109 TL
- Kare cam tatlı/dondurma kasesi 45 TL
- Glass in Love cam saklama kabı 27 TL
- Glass in Love cam kase 3’lü 99 TL
- Glass in Love desenli kahve yanı su bardağı 6’lı 149 TL
- Glass in Love elma şekilli cam kupa 6’lı 179 TL
- Altın rimli 2 katlı kurabiyelik 229 TL
- Altın rimli 6+1 pasta servis seti 379 TL
- Colorina altın rimli ayaklı kek tabağı 229 TL
- Altın rimli cam kase 3’lü 99 TL
- Altın rimli çay tabağı 6’lı 159 TL
- English Home porselen kahve fincan takımı 2’li 219 TL
- Gold mutfak ürünleri 129 TL
- Benante yatay peçetelik/kaşıklık/nihale 129 TL
- Paşabahçe Iconic kase 79 TL
- Borcam kare fırın tepsisi seti 2’li 369 TL
Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Bu içerik 27 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.