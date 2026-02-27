BİM'e Emsan stand mikser geliyor! 6 Mart 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM 6 Mart kataloğu, mutfaktan kişisel bakıma kadar her evin ihtiyacına hitap eden oldukça zengin bir seçkiyle geliyor. Mutfak tarafında Kumtel ankastre setler ve şık Benante sunum ürünleri öne çıkarken Emsan stand mikser ve Heifer temizlik cihazları ev işlerini kolaylaştıracak pratik çözümler sunuyor. Kişisel bakımda ise lazer epilasyon cihazından saç şekillendiricilere kadar pek çok elektronik ürün de mevcut. Ayrıca yumak çeşitleri, valiz aksesuarları ve çocukları sevindirecek renkli oyuncaklarda raflarda yerini alıyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,750 TL

Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,250 TL

Heifer hali ve koltuk yıkama makinesi 5,490 TL

Heifer Power X şarjlı süpürge 6,750 TL

Emsan Bella Gusto stand mikser inci beyazı 5,490 TL

Heifer Chef’s mini blender 1,650 TL

Arnica buharlı ütü 1,390 TL

Pirantech buz başlıklı ipl lazer epilasyon cihazı 1,790 TL

Kumtel seramik saç wag maşası 749 TL

Polosmart saç düzleştirici 590 TL

Polosmart saç şekillendirici 549 TL

Polosmart hava üflemeli saç düzleştirici 2,990 TL

Heifer saç kurutma makinesi 890 TL

Range Fakir epilasyon aleti 449 TL

Polosmart smart tartı 499 TL

Naturalove 4’ü 1 arada tıraş makinesi kadın 599 TL

Naturalove topuk törpüsü 399 TL

Naturalove kaş düzeltici 175 TL

Naturalove siyah nokta temizleyici 299 TL

Naturalove elektrikli kirpik kıvırıcı usb’li 129 TL

Naturalove tırnak bakım seti 299 TL

Ören Bayan Dora yumak çeşitleri 3’lü 89 TL

Ören Bayan Kristal yumak çeşitleri 3’lü 85 TL

Çift kişilik kapitoneli yatak alezi 289 TL

Tek kişilik kapitoneli yatak alezi 219 TL

Yastık alezi 149 TL

Fırın eldiveni 85 TL

Mutfak önlüğü 145 TL

Havlu saç bonesi 50 TL

Maisonette yüz havlusu 100 TL

Maisonette el havlusu 60 TL

Dumanlı çok fonksiyonlu şarjlı akrobatik araba 879 TL

Küvette bebek 159 TL

Puzzle 1000 parça 199 TL

Pelüş bilge koala 579 TL

İş Bankası İlk sticker kitabım 209 TL

Oyuncak meyveli gitar 159 TL

Karakter bebekler 579 TL

Lisanslı boyama kitabı 35 TL

Oyuncak süpermarket arabası 199 TL

Kurbağa denge oyunu 169 TL

Çocuklar güvende hikaye kitapları 45 TL

Piccolo Mondi çek bırak motosiklet 239 TL

Comfort Family şönil çorap kadın 59 TL

Casilli seamless lazer kesim sütyen 329 TL

Casilli ince görünümlü içi polar külotlu çorap 299 TL

Casilli 2’li meyve nakışlı hipster külot kadın 149 TL

Homendra 8 bölmeli çok amaçlı dolap 1,999 TL

Homendra ekmeklikli mutfak dolabı 1,499 TL

North Pacific valiz etiketi 55 TL

North Pacific valiz etiketi (diğer modeller) 49 TL

North Pacific pasaport kılıfı 95 TL

North Pacific valiz kılıfı kabin boy 129 TL

North Pacific valiz kılıfı orta boy 155 TL

North Pacific valiz kılıfı büyük boy 175 TL

Valiz organizer set 6’lı 99 TL

Kadın cüzdan 155 TL

Kadın kol çantası 429 TL

EQ Deco dekoratif duvar rafı 299 TL

EQ Deco dekoratif ahşap kutu 179 TL

EQ Deco ahşap fotoğraf çerçevesi 119 TL

EQ Deco fotoğraf çerçevesi 199 TL

Naturalove mini figürlü masa lambası 149 TL

Articolo mıknatıs kapaklı defter 149 TL

Articolo gold taşlı dekoratif obje 159 TL

Articolo anahtarlık 69 TL

Forever pelüş kar küresi 6,5 cm 199 TL

Forever pelüş kar küresi 8 cm 249 TL

Bonera desenli emaye kızartma tenceresi 22 cm 429 TL

Bonera desenli emaye bakraç 20 cm 429 TL

Bonera desenli emaye saklama kabı seti 3’lü 599 TL

Bonera desenli emaye sosluk 14 cm 329 TL

Muffin kek kalıbı 12’li 199 TL

Lav Terra meşrubat bardağı 3’lü 119 TL

Lav cam kase 25 TL

Lav Terra su bardağı 3’lü 109 TL

Kapaklı renkli cam şişe 400 ml 89 TL

Desenli cam kepçe altlığı 79 TL

Rakle bambu kapaklı desenli kavanoz 880 cc 119 TL

Rakle bambu kapaklı desenli kavanoz 500 cc 109 TL

Cam yağlık 750 ml 39 TL

Benante akasya standlı tuzluk/biberlik/peçetelik seti 349 TL

Benante akasya tepsi 289 TL

Benante akasya sunumluk/çerezlik çeşitleri 129 TL

Saklama kabı seti 3’lü 49 TL

Tek fiyat mutfak gereçleri 39 TL

Süzgeç çeşitleri 59 TL

Silikon mutfak gereçleri 79 TL

Kare badya 9,5 L 59 TL

Hobby Life 4 bölmeli organizer saklama kutusu 89 TL

Silikon pişirme matı 85 TL

Hobby Life soğan/patates saklama kabı 12 L 189 TL

Benante desenli fırın kabı 599 TL

Paşabahçe Invitation oval servis tabağı 2’li 99 TL

Benante desenli kayık servis tabağı 28,5 cm 149 TL

Benante desenli kayık servis tabağı 25 cm 99 TL

Benante desenli dikdörtgen servis tabağı 89 TL

Benante desenli makarna tabağı 99 TL

Glass in Love akasya kapaklı gravürlü cam baharatlık 109 TL

Kare cam tatlı/dondurma kasesi 45 TL

Glass in Love cam saklama kabı 27 TL

Glass in Love cam kase 3’lü 99 TL

Glass in Love desenli kahve yanı su bardağı 6’lı 149 TL

Glass in Love elma şekilli cam kupa 6’lı 179 TL

Altın rimli 2 katlı kurabiyelik 229 TL

Altın rimli 6+1 pasta servis seti 379 TL

Colorina altın rimli ayaklı kek tabağı 229 TL

Altın rimli cam kase 3’lü 99 TL

Altın rimli çay tabağı 6’lı 159 TL

English Home porselen kahve fincan takımı 2’li 219 TL

Gold mutfak ürünleri 129 TL

Benante yatay peçetelik/kaşıklık/nihale 129 TL

Paşabahçe Iconic kase 79 TL

Borcam kare fırın tepsisi seti 2’li 369 TL

Bu içerik 27 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.