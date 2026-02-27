FİNANS

İçinde yok yok! AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı: Herkesi ilgilendiriyor

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni ‘mali torba’ kanun teklifinde sona gelindi. Önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması beklenen düzenlemede emeklinin bayram ikramiyesi, bedelli askerlik ve birçok vergi düzenlemesi bulunuyor. İşte AK Parti tarafından Meclis’e sunulacak olan mali torbanın detayları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni "mali torba" kanun teklifinde sona gelindi. Milyonlarca emeklinin merak beklediği bayram ikramiyesini de içeren mali torba kanununun önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması bekleniyor.

17 MİLYON VATANDAŞ BEKLİYOR!

Salı veya Çarşamba günü Meclis’e sunulacak olan teklifin detayları ise öğrenildi. Yeni Şafak’ın haberine göre, 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin yüzde 25 artışla 5 bin TL’ye çıkarılması planlanıyor. AK Parti kaynakları, emeklilere yönelik iyileştirmenin torba teklif içinde yer alacağını belirtti.

BEDELLİ ASKERLİK VE VERGİ DÜZENLEMESİ

Bedelli askerlikten yararlanma ve ödeme koşullarına ilişkin bazı iyileştirmeler de pakette yer alacak. Ayrıca vergi düzenlemeleri konusunda vatandaş lehine adımlar atılması için çalışma yürütüldüğü belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verimsiz vergi istisna ve muafiyetlerini kaldırma politikası çerçevesinde bazı kurumlara tabii vergi müellifliklerinin kaldırılması da öngörüldü. Teklifin vergi düzenlemeleri programıyla paralel yürüdüğü görüldü.

DEPREM KONUTLARINDA ÖDEME PLANI

Öte yandan deprem bölgesindeki vatandaşları yakından ilgilendiren düzenlemeler de söz konusu yasa teklifinde yer alacak. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda deprem bölgesinde inşa edilen konutlarına ilişkin ödeme planıyla ilgili düzenlemenin de teklifte yer alacağı öğrenildi.
Buna göre, hak sahiplerinden toplam 484 bin TL tahsil edilmesi öngörülüyor. Böylece vatandaşlar evlerini alabilecek. Ödemelerin uzun vadeye yayılması ve taksitlerin vatandaşın ödeme gücüne göre belirlenmesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle, depremzedelerin barınma sürecinin kalıcı şekilde çözülmesi amaçlanıyor. Depremzede vatandaşlarının barınma ile ilgili sorunlarının çözülmesi ve uygun şartlarla konut edinmelerinin iyileştirilmesi adına yasanın önemine dikkat çekildi.

