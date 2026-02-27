FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu ‘Tutamazsınız’

Dünya güne Pakistan’ın Afganistan’a savaş açması ile uyandı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin arabuluculuğu ile barış ilan edilen bölgede yeniden çatışma çıktı. Yaşanan gerilimlerin ardından gözler bir yandan da piyasaları takip etmeye başladı. Ekonomist Selçuk Geçer, Pakistan ile Afganistan arasındaki bu gerilimin piyasaları nasıl etkileyeceğini belirtti.

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu ‘Tutamazsınız’
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Jeopolitik gerilimler piyasaları etkiliyor. Dün gözler ABD-İran arasındaki müzakerelerdeyken bugün ise Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim yakından takip ediliyor.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin arabuluculuğu ile barış ilan edilen bölgede yeniden çatışmalar başladı. Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada "Artık sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" cümlelerini kurdu.

ALTIN KAÇ TL? GÜMÜŞ NE KADAR?

Savaşın başlamasının ardından ise yatırımcılar altın ve gümüş piyasasında nasıl bir hareketlenmenin olduğunu merak ediyor. Peki, gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, altın ve gümüş ne kadar?

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu ‘Tutamazsınız’ 1

Pakistan ile Afganistan arasında savaşın başlaması ile yatırımcılar da piyasaları yakından takip etmeye başladı. SZC TV’ye konuşan Ekonomist Selçuk Geçer, Afganistan ile Pakistan arasındaki savaşın uzaması durumunda altın ve gümüşün çok hızlı yükseleceğini belirtti.

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu ‘Tutamazsınız’ 2

“PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNE GİTMESİ BEKLENİYOR”

Geçer, bu savaşın çok önceden belli olduğunu belirterek, bu ülkelerin petrolle bağlantılı olduğunu hatırlatıp şu cümleleri kurdu:

“Bu sürecin devam etmesi halinde dünyanın haritası yeniden şekillenecek. Petrol fiyatları da bu çatışmaların etkisiyle yükselecek. Petrolün 100 doların üzerine gitmesi bekleniyor”

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu ‘Tutamazsınız’ 3

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELECEK Mİ?

Bunlardan dolayı Fed’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimine mola verebileceğini kaydeden Geçer, böyle bir durumda neler olabileceğini de anlattı. Geçer, konu ile ilgili şu cümleleri kaydetti:
Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu ‘Tutamazsınız’ 4

“Jeopolitik risklerin olmadığı ortamlarda, büyük merkez bankalarının faiz artırıyor olması altın için iyi bir durum değil; altın bu durumda gevşer. Koşullar normal düzeyde ise gevşeme olur. Ama şu anki gibi jeopolitik riskler varsa savaş nedeniyle petrol fiyatları artıyor ve enflasyon oluyorsa, merkez bankaları faiz artırıyorsa, altın ve gümüş fiyatlarını tutamazsınız. Dünya karmaşık bir sürece girmiş durumda. Tüm bunların toplamında da altın ve gümüş yükselir, hisse ve kripto tarafında ise ciddi satış baskısı hızlanır. Tahvil tarafında da faizlerin yükseldiği görülür. Artık 2026 - 2027 sürecini savaşlar ve jeopolitik riskler belirleyecek”

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu ‘Tutamazsınız’ 5

İlginizi Çekebilir

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

 Araç kullananlar dikkat: Yeni trafik cezaları belli oldu

Araç kullananlar dikkat: Yeni trafik cezaları belli oldu

 AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

TÜRKİYE ETKİLENECEK Mİ?

Son olarak Türkiye’ye nasıl bir etkinin olacağını da değerlendiren Geçer, döviz kurunda yükseliş beklemediğini baskının bulunduğunu kaydetti.
Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu ‘Tutamazsınız’ 6
Türkiye’de faiz ödeten bir yabancı güruhun olduğunun altını çizen Geçer, şu cümleleri kurdu:

“Türkiye'den yüzde 40-50 faiz getirisi sağlıyorlar. Hem ihracatçıların hem üreticilerin hem de vatandaşın çığlık çığlığa olmasının nedeni dövizin yerinde olmaması.
Doların şu an 85-90 TL civarında olması gerekiyor. Bunu da en son İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, söylemişti.

Paşahan, ‘Maliyetlerimiz yüzde 400 artmış, enflasyon yüzde 300'ün üzerinde artış göstermiş; ancak kur artışı yüzde 200 seviyesinde kalmış durumda. Biz sadece fiyat dengelemesi istiyoruz. Avrupa'nın iki katına çıktık’ demişti. Yani döviz düşüyor diye sevinmeyin”

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yükseldi!Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yükseldi!
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı arttı!Yapı ruhsatı verilen bina sayısı arttı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın ons altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.