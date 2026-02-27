Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu ‘Tutamazsınız’

Jeopolitik gerilimler piyasaları etkiliyor. Dün gözler ABD-İran arasındaki müzakerelerdeyken bugün ise Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin arabuluculuğu ile barış ilan edilen bölgede yeniden çatışmalar başladı. Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada "Artık sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" cümlelerini kurdu.

ALTIN KAÇ TL? GÜMÜŞ NE KADAR?

Savaşın başlamasının ardından ise yatırımcılar altın ve gümüş piyasasında nasıl bir hareketlenmenin olduğunu merak ediyor. Peki, gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, altın ve gümüş ne kadar?

Pakistan ile Afganistan arasında savaşın başlaması ile yatırımcılar da piyasaları yakından takip etmeye başladı. SZC TV’ye konuşan Ekonomist Selçuk Geçer, Afganistan ile Pakistan arasındaki savaşın uzaması durumunda altın ve gümüşün çok hızlı yükseleceğini belirtti.

“PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNE GİTMESİ BEKLENİYOR”

Geçer, bu savaşın çok önceden belli olduğunu belirterek, bu ülkelerin petrolle bağlantılı olduğunu hatırlatıp şu cümleleri kurdu:

“Bu sürecin devam etmesi halinde dünyanın haritası yeniden şekillenecek. Petrol fiyatları da bu çatışmaların etkisiyle yükselecek. Petrolün 100 doların üzerine gitmesi bekleniyor”

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELECEK Mİ?

Bunlardan dolayı Fed’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimine mola verebileceğini kaydeden Geçer, böyle bir durumda neler olabileceğini de anlattı. Geçer, konu ile ilgili şu cümleleri kaydetti:



“Jeopolitik risklerin olmadığı ortamlarda, büyük merkez bankalarının faiz artırıyor olması altın için iyi bir durum değil; altın bu durumda gevşer. Koşullar normal düzeyde ise gevşeme olur. Ama şu anki gibi jeopolitik riskler varsa savaş nedeniyle petrol fiyatları artıyor ve enflasyon oluyorsa, merkez bankaları faiz artırıyorsa, altın ve gümüş fiyatlarını tutamazsınız. Dünya karmaşık bir sürece girmiş durumda. Tüm bunların toplamında da altın ve gümüş yükselir, hisse ve kripto tarafında ise ciddi satış baskısı hızlanır. Tahvil tarafında da faizlerin yükseldiği görülür. Artık 2026 - 2027 sürecini savaşlar ve jeopolitik riskler belirleyecek”

TÜRKİYE ETKİLENECEK Mİ?

Son olarak Türkiye’ye nasıl bir etkinin olacağını da değerlendiren Geçer, döviz kurunda yükseliş beklemediğini baskının bulunduğunu kaydetti.



Türkiye’de faiz ödeten bir yabancı güruhun olduğunun altını çizen Geçer, şu cümleleri kurdu:



“Türkiye'den yüzde 40-50 faiz getirisi sağlıyorlar. Hem ihracatçıların hem üreticilerin hem de vatandaşın çığlık çığlığa olmasının nedeni dövizin yerinde olmaması.

Doların şu an 85-90 TL civarında olması gerekiyor. Bunu da en son İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, söylemişti.

Paşahan, ‘Maliyetlerimiz yüzde 400 artmış, enflasyon yüzde 300'ün üzerinde artış göstermiş; ancak kur artışı yüzde 200 seviyesinde kalmış durumda. Biz sadece fiyat dengelemesi istiyoruz. Avrupa'nın iki katına çıktık’ demişti. Yani döviz düşüyor diye sevinmeyin”