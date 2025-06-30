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Borsa İstanbul son 3 ayın zirvesinde! Mart ayından beri bir ilk yaşandı

CHP'nin kurultayının iptaline ilişkin kararın çıkmasının ardından Borsa İstanbul yükselişe geçti. BIST 100 endeksinde yüzde 5'i aşan yükseliş yaşanırken bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 9'u aştı. Dolar/TL tarafında ve 5 yıllık CDS'te ise düşüş yaşandı.

Borsa İstanbul son 3 ayın zirvesinde! Mart ayından beri bir ilk yaşandı
Ezgi Sivritepe

CHP'nin kurultayının iptaline ilişkin davada ara kararın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da yükseliş yaşanırken dolar/TL ve CDS tarafında düşüş yaşandı. Borsada, BIST 100 ve bankacılık endeksinde yaklaşık 3 ayın zirvesi görüldü.

Borsa İstanbul son 3 ayın zirvesinde! Mart ayından beri bir ilk yaşandı 1

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava bugün görüldü. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava saat 10.00'da başladı. Mahkeme ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar veredi. Duruşma 8 Eylül saat 10.00’a ertelendi.
Borsa İstanbul son 3 ayın zirvesinde! Mart ayından beri bir ilk yaşandı 2

BORSADA 3 AYIN ZİRVESİ

Güne yüzde 0,51 yükselişle 9.452,86 puandan başlayan BIST 100 endeksi, kararın ardından kazançlarını artırdı. Endekste yüzde 5'i aşan yükseliş yaşandı. Risklerin ertelenmesiyle BIST 100 endeksi 9.900'ün üzeri test edilerek son 3 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Endeks en son 20 Mart'ta 9.900 puanın üzerini görmüştü.
Borsa İstanbul son 3 ayın zirvesinde! Mart ayından beri bir ilk yaşandı 3

BANKA HİSSELERİ YÜKSELDİ

Açılışta yüzde 1,27 yükselen bankacılık endeksi de kararın ardından yükselişini yüzde 9'un üzerine taşıdı. Bankacılık endeksi 19 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Banka hisseleri de endekse bağlı olarak sert yükseldi. Akbank, Yapı Kredi ve Garanti bankası tavan yaptı.
Saat 14.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 5,29 yükselişle 9.902,06 puandan işlem görürken, bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 9,42 yükselişle 15.338,49 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul son 3 ayın zirvesinde! Mart ayından beri bir ilk yaşandı 4

DOLAR/TL'DE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Kararın ardından dolar/TL tarafında ise düşüş görüldü. Karar öncesi 39,88 seviyelerinde olan dolar/TL, yüzde 0,27 düşüşle 39,76 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i ise 300 baz puanın altına indi. CDS 296 baz puan seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
282.5
13.558.166.979,00
% 5.51
16:05
ISCTR
13.23
12.955.043.949,73
% 8.89
16:05
YKBNK
31.7
10.434.054.290,22
% 9.99
16:05
AKBNK
68.2
9.319.637.726,35
% 10
16:05
KCHOL
153.4
8.859.282.311,70
% 7.27
16:05
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Borsa İstanbul borsa bist 100 CHP 38. Olağan Kurultayı
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