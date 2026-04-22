Borsa İstanbul son durum 22 Nisan Çarşamba 2026: BIST 100 yorum

BIST 30 Analizi

22 Nisan 2026 tarihinde saat 10:15'te BIST 30 endeksi 16.575,88 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim %0,63 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, yatırımcıların piyasa genelinde pozitif bir atmosferde olduğunu göstermektedir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 10:15'te 12.994,11 puanda bulunmaktadır. Günlük değişim %0,58 olarak gözlemlenmektedir. Bu artış, piyasalardaki dalgalanmalar karşısında istikrar arayışını pekiştirmektedir. BIST 50, Türkiye ekonomisindeki dinamik sektörleri temsil etmektedir. Sağlam veriler ve olumlu haber akışları yatırımcıların güvenini artırabilir.

BIST 100 Analizi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 artışla 14.458,89 puandan başladı. Bu olumlu gösterge, genel piyasa trendinin iyileştiğini işaret edebilir. BIST 100'deki artış, piyasayı takip edenler için önemli bir veri olabilir.