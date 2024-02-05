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Borsa liginde ocak ayı şampiyonu Beşiktaş

05.02.2024 11:51 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 27,2 yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Borsa liginde ocak ayı şampiyonu Beşiktaş

Analistler, sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu belirterek, ligin üst sıralarında bulunan takımların Avrupa kupalarında yer alarak önemli gelir elde etme şansı yakaladığını anımsattı.

Açıklanan bilançolar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte spor şirketleri yılın ilk ayında borsada başarılı bir performans sergiledi.

Beşiktaş, borsada yatırımcısına ocakta önceki aya göre yüzde 27,2 kazandırdı. Geçen yıl borsada gösterdiği başarılı performansı yeni yıla da taşıyan kulüp, 2023'te yüzde 621,6 değer kazanarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergilemişti.

Ocak ayında Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos getirilirken, kulüp ayrıca Yukatel Adana Demirspor ile yollarını ayıran Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE HİSSELERİ YÜZDE 21,2, GALATASARAY YÜZDE 14,1 ARTTI

Bu dönemde borsada Ligin zirvesindeki Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 21,2, zirve ortağı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri ise yüzde 14,1 değer kazandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hisselerindeki yükselişte iki kulübün yeşil sahalardaki performansı ve bilançolarının zarardan kara dönmesi de önemli pay sahip oldu. 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 döneminde 278,7 milyon lira zarar açıklayan Fenerbahçe, 1 Haziran 2023-30 Kasım 2023 döneminde 663,4 milyon lira net kara döndü.

1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 döneminde 952,3 milyon lira zarar açıklayan Galatasaray da 1 Haziran 2023-30 Kasım 2023 döneminde 34,3 milyon lira net kara döndü.

Fenerbahçe, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna dahil etti.

GALATASARAY'DAN REKOR BEDELLE SATIŞ

Galatasaray geçen ay tekstil sektöründe faaliyet gösteren Yünsa ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Kulüp, Fransız futbolcu Sacha Boey'u rekor bedelle Almanya'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'e gönderdi. Alman ekibinin, Fransız futbolcunun bonservisi için 30+5 milyon avro ödenmesi kararlaştırıldı.

Ocak ayında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise yüzde 3,2 kaybettirdi.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE BEŞİKTAŞ SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Beşiktaş, ocak ayını 13 milyar 80 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Beşiktaş'ı 10 milyar 967 milyon lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 7 milyar 765 milyon lirayla Galatasaray, 3 milyar 900 milyon lirayla Trabzonspor izledi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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