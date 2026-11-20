Avrupa havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Lufthansa, artan maliyetler nedeniyle ana havayolu operasyonlarında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket, Lufthansa Airlines bünyesinde yaklaşık 1.000 tam zamanlı pozisyonu azaltmayı planlarken uçuş kapasitesini ve uçak filosunu da yeniden şekillendirecek.

Münih ve Frankfurt'taki merkezlerde uygulanması öngörülen istihdam azaltımının, şirketin maliyetlerini kontrol altına alma ve operasyonel yapısını yeniden düzenleme hedefinin bir parçası olduğu belirtildi. Yüksek yakıt giderleri, Orta Doğu'da devam eden savaş ve grevler ise şirketin finansal performansını olumsuz etkileyen başlıca unsurlar arasında gösterildi.

FİLODA KÜÇÜLME VE UÇAK DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Lufthansa, personel sayısındaki azaltımla eş zamanlı olarak kısa ve orta mesafeli uçuş operasyonlarını da daraltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda söz konusu hatlardaki kapasitenin daha da düşürülmesi ve uçak filosunun yeniden yapılandırılması planlanıyor.

Şirketin mevcut Airbus A320 filosunu küçültmesi, bunun yerine daha küçük kapasiteli A220 tipi uçaklara yönelmesi gündemdeki seçenekler arasında yer alıyor. Böylece hem uçuş planlamasının hem de operasyonel maliyetlerin yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

BİR YILDAN FAZLA SÜREDE İKİNCİ İŞTEN ÇIKARMA PLANI

Gündeme gelen yaklaşık 1.000 kişilik istihdam azaltımı, Lufthansa'nın bir yıldan biraz uzun bir süre içerisinde hayata geçirmeyi planladığı ikinci personel küçültme hamlesi olacak.

Lufthansa Grubu, daha önce geçen eylül ayında yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar idari kadrolarındaki 4 bin pozisyonu azaltmayı hedeflediğini duyurmuştu. Son plan ise grubun maliyetleri düşürmeye yönelik yeniden yapılanma sürecinin ana havayolu biriminde de devam ettiğini ortaya koydu.

SENDİKALARLA YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELERDE UZLAŞMA YOK

Lufthansa'nın personel azaltımı ve operasyonel değişikliklere yönelik adımları, şirketin sendikalarla anlaşmazlık yaşadığı bir döneme denk geldi. Çalışma koşulları ve yeniden yapılanma süreci kapsamında taraflar arasındaki görüşmeler devam etse de henüz ortak bir noktada buluşulamadı.

Nefes'in haberine göre şirket yönetimi, maliyet baskısını hafifletmek amacıyla hem çalışan sayısını hem de uçuş operasyonlarının kapsamını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor.