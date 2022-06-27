Borsa neden düşüyor? 27 Haziran Borsa İstanbul neden düştü? İşte son durum!

Borsa İstanbul vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde 2,52 düşüşle başladı. BIST 100 2.489,74 puanı gördü. Peki Borsa neden düşüyor? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 2,52 azalışla 2.489,74 puandan başladı.

Yeni hafta açılışında BIST 100 endeksi, son kapanışa göre 64,34 puan ve yüzde 2,52 değer kaybederek 2.489,74 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,54 ve holding endeksi yüzde 3,30 azaldı.

27 HAZİRAN BORSA İSTANBUL NEDEN DÜŞTÜ?

BIST 100 endeksi, 24 Haziran Cuma günü dünya borsalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izledi ve günü yüzde 0,43 artışla 2.554,08 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamalarını sürdüren analistler, Türkiye'de piyasaların ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kullanımına ilişkin kararlarının ardından negatif ayrıştığını ifade etti.

27 Haziran Pazartesi günü yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtem analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek, 2.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

