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Borsa resmen çakıldı! O endeks 2022'den beri en büyük düşüşünü yaşadı... Yatırımcının korkulu rüyası gerçek oldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.03.2025 08:44
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Donald Trump'ın gümrük vergileri hamlesi tüketici ve yatırımcı için risk algısı oluşturması resesyon riskini artırdı. Ülkede yaşanan belirsizlikler sonucunda borsa haftaya sert bir düşüş ile başladı. S&P 500, Nasdaq endeksleri Eylül 2022'den beri en sert düşüşünü yaşadı. Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla'da ise yüzde 15'lik düşüş dikkat çekti. Piyasaların adeta yere çakılmasının ardından piyasalarda korku havası hakim oldu.

Borsa resmen çakıldı! O endeks 2022'den beri en büyük düşüşünü yaşadı... Yatırımcının korkulu rüyası gerçek oldu

ABD'de Donal Trump'ın başkan seçilmesi ile başta küresel ölçekte olmak üzere ABD için de zor bir dönemece girildi. Trump'tan dolayı artan ekonomik endişeler, Trump'ın yatırımcılarına ve tüketicilerinde oluşturduğu belirsizlik sonucu resesyon endişesi ile çöktü.

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2022'DEN BERİ EN SERT DÜŞÜŞ

Dow Jones yüzde 2,08; S&P 500 yüzde 2,75 Nasdaq endeksi de %4 geriledi. Böylece S&P 500 bu yıl, Nasdaq ise Eylül 2022'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti. 19 Şubat tarihinde rekor kıran S&P 500, o rekorun ardından yüzde 8,6 oranında düşerek piyasa değerinde 4 trilyon dolarlık kayıp yaşadı.

Dow Jones Sanayi Endeksi, gün için 1000 puandan fazla düşüş kaydederken günü 890 puan veya yüzde 2,1 düşüşle 41.912 seviyesinde tamamladı.

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TESLA YÜZDE 15 DEĞER KAYBETTİ

Geçtiğimiz hafta düzeltmeye giren Nasdaq, yüzde 4 oranında düşüş yaşadı. Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk da bu çöküşten etkilendi. Buna göre, Tesla'nın hisseleri, yüzde 15'ten fazla düşerken Eylül 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı. Alphabet, Apple ve Nvidia'nın her biri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Korku endeksi olarak bilinen VIX Endeksi ise yüzde 19,2 artarak yüzde 27,8'e yükseldi.

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İÇ PİYASALARDA DURUM NE?

Küresel piyasalar sert çöküşler yaşarken iç piyasalarda da bu hareketliliğin etkisi gözlemleniyor. Buna göre, bankalar arası piyasada 11 Mart 2025 dolar fiyatı 36,58 TL ile yeni zirveyi test etti. Euro ise 39,74 TL ile rekor seviyeye yakın seyrediyor. EUR/USD paritesi de Avrupa ekonomilerine yönelik iyimserlikle 1,0855 seviyesinde gücünü koruyor.

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DÜŞÜŞÜN NEDENİNİ AÇIKLADI!

Vital Knowledge'da piyasa analisti olan Adam Crisafulli, yatırımcıların agresif bir şekilde hamle yaptığını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Psikolojinin daha da bozulması ve yatırımcıların agresif bir şekilde riski azaltmaya devam etmesiyle hisse senetleri yeniden kırmızıya döndü. Zayıflığı tetikleyen unsurlar Şubat ayının ortasından bu yana hissiyatı etkileyen unsurlarla aynı. yavaşlayan büyümeye ilişkin endişeler, Trump'ın yıkıcı bir tarife yanlısı gündemi ve yüksek değerlemeler"

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump küresel piyasalar abd
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