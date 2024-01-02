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Borsa yeni yıla yükselişle başladı

02.01.2024 11:10 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yıla yüzde 0,96 yükselişle başladı. Küresel piyasalarda yılın ilk işlem günü karışık seyirle devam ederken makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Borsa yeni yıla yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yıla yüzde 0,96 yükselişle 7.542,25 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,07 puan artışla ve yüzde 0,96 değer kazancıyla 7.542,25 puana yükseldi. Sektör endekslerinde en fazla kazandıran iletişim oldu.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİNDE ARTIŞ

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 2,96 ile spor oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,00 değer kazancıyla 7.470,18 puandan tamamladı.

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MAKROEKONOMİK VERİLER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, küresel piyasaların Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerle yılın ilk işlem gününe karışık seyirle başladığını ifade ederek, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ORTA DOĞU'DA SICAKLIĞINI KORUYAN JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİSİ

Kızıldeniz'de ABD Donanması tarafından Husilere ait botların batırılmasının ardından İran'ın bölgeye savaş gemisi gönderdiğine yönelik haber akışı risk iştahını törpülüyor. Öte yandan, cuma günü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdiğini duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.350 ve 7.300 puanın destek, 7.600 ve 7.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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