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Borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslarda değişiklikler yapıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslarda değişiklikler yapılmasına karar verdi.

Borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslarda değişiklikler yapıldı

SPK'nin "Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslarda değişiklikler yapıldı 1

Değişiklikler, borsanın oluşturduğu endekslerin Avrupa Birliği mevzuatına tabi kurumlar tarafından kullanılmaya devam edilebilmesi için Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’nden (ESMA) "eşdeğerlik" kararı alınması ve bu kapsamda endekslere ilişkin olarak Avrupa Birliği (AB) mevzuatının öngördüğü Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü tarafından oluşturulan kural ve düzenlemelere tabiiyet sağlanması gerekliliği kapsamında yapıldı.

Buna göre, BIST Finansal Ölçütler Yönergesi'nde yer alan finansal ölçütler yöneticisinin sorumluluğu, finansal ölçütlerde dışarıdan hizmet alımı, finansal ölçütlere yönelik çıkar çatışmalarının önlenmesi, finansal ölçütlere yönelik kontrol sistemi, finansal ölçütlerin gözetimi, finansal ölçütlerin oluşturulması, borsa dışı veri kullanarak finansal ölçüt oluşturulması ve denetim konulu maddeler AB gereklilikleri doğrultusunda borsa yönetmeliklerine eklendi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

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