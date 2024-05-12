Borsada bir şirket için daha gong çalacak! Talep toplama tarihleri belli oldu

Borsa İstanbul'da bir şirket daha halka arz oluyor. Hareket Proje Taşımacılığı'nın halka arzında 15-16-17 Mayıs tarihlerinde üç gün süreyle sabit fiyatla talep toplanacak.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin 96 milyon TL olan sermayesinin 115,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 19,2 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Ahmet Altunkum’un sahip olduğu 3.168.000 TL nominal değerli, Abdullah Altunkum’un sahip olduğu 672.000 TL nominal değerli, Samet Gürsu’nun sahip olduğu 480.000 TL nominal değerli, Cemalettin Gürsu’nun sahip olduğu 240.000 TL nominal değerli, Seddar Sacid Gürsu’nun sahip olduğu 144.000 TL nominal değerli ve Sena Gürsu’nun sahip olduğu 96.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 24 milyon TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecek.







