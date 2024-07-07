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Borsada 'dalgalı seyir' etkisi! Halka arza katılımda dikkat çeken düşüş

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.07.2024 10:27
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Borsada halka arz rüzgarı eserken katılımcı sayısında ise dikkat çeken düşüş yaşandı. i. Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilen halka arzlarda katılımcı sayısı 540 binleri gördü.

Borsada 'dalgalı seyir' etkisi! Halka arza katılımda dikkat çeken düşüş

Borsada son dönemde izlenen dalgalı seyir halka arzları da olumsuz etkiledi. Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilen halka arzlarda katılımcı sayısı 540 binlere kadar düştü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Borsada işlem görmeye başlamalarının ardından hisseleri beklenen performansı vermeyen şirketler yatırımcılarında da hayal kırıklığı yarattı. 2024'ün ilk çeyreği başarılı halka arzların devamına sahne olurken, ikinci çeyreğin başından itibaren ibre tersine döndü. İlk çeyrekte yapılan 8 halka arzın 7'si halen halka arz fiyatının üzerinde bir seyir izliyor.


Express


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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul halka arz
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