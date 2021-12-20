Borsada devre kesici nedir, ne işe yarar? ? Devre kesici ne kadar sürer? İyi mi kötü mü?

Bu şekilde yapılacak yatırımların daha sağlıklı biçimde uygulanması sağlanır. Ondan dolayı dünyada borsada yapılan alım-satımlar söz konusu olduğunda devre kesicinin önemli bir potansiyeli bulunur.

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Yatırımcıların belirlediği fiyat sınırının aşılmasıyla dalgalanmalardan etkilenmemesi adına sigorta sistemine borsada devre kesici adı verilir. Söz konusu sistem 2015’te Borsa Istanbul bünyesinde uygulamaya sokuldu. Piyasaların rahatlaması ve etkin biçimde yatırım yapılması için önemlidir. Bu yatırımlar üzerinden işlem yaparken, belli hâllerde devreye sokulur ve kullanılır.

DEVRE KESİCİ NE KADAR SÜRER?

Borsa üzerinden devre kesicinin ne kadar süreceği değişkenlik gösterebilir. Bu durum borsa üzerinden akan trafiği yoğunluğuna bağlı olarak ele alınır. Özellikle Çok karmaşık ve yoğun bir borsa yatırım döneminde, devre kesici ile işlemler durdurulur. Böylece neler olup bittiğine dair anlama imkanı elde edilir.

DEVRE KESİCİ İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ?

Yatırımcıların sermayelerini güven altına alabilmek için borsa devre kesici kullanılır. Böylece piyasa çok daha canlı şekilde tutulur ve yatırımcılar, güvenli biçimde alım satım imkanı elde eder. Yani borsa söz konusu olduğu zaman yatırım açısından borsa devre kesici iyi bir yapıdır. Bu da fiyat açısından belli sınırlar aşıldığı vakit yatırımcılar için bir güven protokolü oluşturur. Bu güven protokolüne aynı zamanda bir sigorta sistemi olarak da bakmak mümkün.



