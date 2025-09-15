Borsada gözler kurultay davasında! Ekonomistlerden 3 senaryo

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,33 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamlamıştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 10.357,68 puandan başladı. Borsada da gözler CHP kurultay davasından çıkacak karara çevrildi. Peki, ekonomistler gelecek karara göre neler bekliyorlar? İşte dikkat çeken değerlendirmeler...

10 BİN PUANIN ALTINA GERİLEME İHTİMALİ VAR MI?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; borsada, özellikle CHP İstanbul Kongresinin iptalinin ardından yaşanan düşüşe dikkat çeken ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "CHP Kurultayı için de ‘mutlak butlan’ kararı beklentiler dahiline girdi ve borsada bu beklenti, bir miktar fiyatlara dahil oldu. Böyle bir karar halinde siyasi tarafta yaşanacak gelişmeler ve sokaklara yansımalarına da bağlı olarak, borsa endeksinin 10 bin puanın altına gerileme riski söz konusu olabilir" dedi.

"DEVAM EDEN FAİZ İNDİRİMİ SÜRECİNİ DE DİKKATE ALIRSAK..."

‘Mutlak butlan’ kararı durumunda, en azından yargı süreciyle alakalı belirsizliğin ortadan kalkacağını aktaran Eryılmaz, "Devam eden faiz indirimi sürecini de dikkate alırsak, bu iki unsurun piyasaya destek olabileceğini de görebiliriz ve endekste 9700-9800 bandına kadar bir gerilemenin ardından dengelenme çabası öne çıkabilir. Böyle bir senaryo, borsaya orta ve uzun vadede bakan yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı olabilir" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA BÖYLE BİR BEKLENTİM YOK"

Piyasaya kısa vadeli bakan yatırımcıların ise dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, "Endekste en kötü senaryoda 9.200 de söz konusu olabilir ancak şu anda böyle bir beklentim yok. Kısa vadeli yatırımcılar için kıymetli metaller ve para piyasası fonlarında (PPF) alternatif getiriler öne çıkabilir. Bu arada TCMB’nin son faiz indirimi sonrası PPF’lerin net aylık getirisi %2,8 civarına gerilese de bu oran hâlâ aylık enflasyonun üzerinde bir kazanç vadediyor" değerlendirmesini yaptı.

"DAHA FAZLASI ZOR OLABİLİR"

Endeksin döviz bazında son kapanışını 250 dolardan gerçekleştirdiğine dikkat çeken Ekonomist Tuncay Turşucu ise, davanın ileri bir tarihe ertelemesinin, piyasaları pozitif etkileyeceğini aktararak, "Borsa endeksinde 283 dolara doğru bir patika açılabilir ancak belirsizlik devam edeceğinden, daha fazlası zor olabilir. Davanın düşmesi en iyi senaryo olur. Borsada 300 dolar seviyesinin üzerine doğru bizi taşıyan bir süreç göreceğimizi düşünürüm" diyerek görüşlerini paylaştı.

"İLK REFLEKS OLARAK..."

Kurultayın iptali halinde borsada ilk refleks olarak düşüş yaşanabileceğine dikkat çeken Tuncay Turşucu, "Endekste 228 dolar güçlü bir destek konumunda. Bu seviye, nakitte bekleyen yatırımcı için iyi bir alım fırsatı olabilir. Tahvil ve döviz piyasalarında korkulduğu kadar oynaklık olmazsa, borsadaki satışlar kısa süreli ve sınırlı kalabilir. Bu arada geçen hafta 10 yıllık tahvil faizinde düşüş, CDS’te yeniden 260 seviyesine gerileme ve kurlarda önemli bir oynaklık olmaması da dikkat çekiciydi" dedi.