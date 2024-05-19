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Borsada halka arz rüzgarı! Bir şirket daha katılıyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.05.2024 14:35
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Borsada halk arzlar devam ediyor. Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin (OYT) payları 22-23 Mayıs'ta borsada satış-sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilecek.

Borsada halka arz rüzgarı! Bir şirket daha katılıyor

Bir şirket daha halka arz oluyor. Onur Yüksek Teknoloji AŞ de halka arz edilecek. Talep toplama tarihleri 22-23 Mayıs olarak belirlendi.
Halka arz sonrası Şirket'in piyasa değeri 3,11 milyar TL olarak hesaplandı.

19,73 MİLYON TL NOMİNAL DEĞERLİ PAY HALKA ARZ EDİLECEK

50 milyon TL olan sermayesinin 62,83 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 12,83 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Cengiz Dede’nin sahip olduğu 3,2 milyon TL, Noyan Burçin Dede’nin sahip olduğu 1,6 milyon TL, Tolga Dede’nin sahip olduğu 1,6 milyon TL ve Nurgül Dede’nin sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 19,73 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Global Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 49,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arzın büyüklüğü 976,6 milyon TL olarak hesaplanırken, halka açıklık oranı yüzde 31,40 olacak.

ŞİRKET 1 YIL BOYUNCA PAYLARINI SATMAYACAĞINI TAAHHÜT ETTİ

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, şirket 1 yıl boyunca paylarını satmayacağını ve bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, Şirket ortakları ise 1 yıl boyunca Borsa'da pay satışı yapmayacağını ve payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt ettiler.

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Borsa İstanbul halka arz
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